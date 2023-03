AUR Timiș și-a lansat candidatul la Primăria Giroc. 58%, ținta partidului la alegerile naționale

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în prezența lui Ciprian-Titi Stoica, deputat AUR de Timiș, și-a lansat candidatul la Primăria Giroc, pe Cristian Bogeanu.

Cu acest prilej, Bogeanu și-a prezentat obiectivele de viitor: “Eu sunt candidatul ideal din partea partidului AUR pentru a candida la Primăria Giroc. Eu sunt un om corect, cu credința în Dumnezeu și voi face o politică în interesul cetățenilor, fără nimic ascuns, o politică pentru binele familiei mele și pentru binele familiei cetățenilor din Giroc, împreună cu echipa mea pe care am format-o”.

Organizația locală AUR Giroc este foarte tânără, are mai puțin de 3 ani. Bogeanu a explicat: “Am pornit de la zero, în ianuarie 2021. Eu am fost primul membru al partidului AUR în Giroc și de acolo am crescut tot mai mult. Acum suntem o echipă foarte puternică și vrem să câștigăm primăria. Acum suntem în jur de 30 de membri. Avem întocmite și listele pentru Consiliul Local Giroc, iar împreună vom reuși lucruri mari. Dacă vom câștiga primăria, vrem să facem o reformă în profunzime a administrației locale din Giroc. Așteptăm cât mai mulți cetățeni, patrioți, devotați și corecți care pot să pună umărul pentru dezvoltarea comunei Giroc, alături de noi, organizația locală AUR din Giroc, să devenim o organizație cât mai puternică pentru a reuși să câștigăm primăria”, a concluzionat Cristian Bogeanu.

Deputatul Stoica a spus că AUR a crescut tot mai mult în sondaje. A devenit partidul numărul doi în preferințele românilor. De aceea, la următoarele alegeri, AUR va câștiga 58% din voturi. Cum așa?

Stoica a explicat:

“Partidul Alianța pentru Unirea Românilor AUR crește tot mai mult în sondaje, iar ultimul sondaj arată că este pe locul doi după Partidul Social Democrat.

Evident că și pentru noi principalul partid aflat în competiția cu noi este PSD. Vedem cu toții și dezastrul administrației USR la Timișoara. Așadar, împreună trebuie să luptăm cu cel mai mare partid politic PSD și să și câștigăm. Bineînțeles că nu ignorăm nici pe celelalte partide, dar din punctul nostru de vedere și-au arătat deja limitele și le cunoaștem. Astfel, vom avea și noi șanse să le arătăm românilor că putem face lucruri mari atât în Timișoara, în județul Timiș, cât și la nivel național, în întreaga țară, România”.

Atât în Timiș, cât și la nivel național, AUR și-a propus să câștige 58% din voturile românilor. Acesta este procentul celor care nu s-au aflat la vot.

Deputatul Stoica a declarat:

“Prezența la vot a fost de 42%, de obicei, în medie, după revoluție. De aceea ne propunem 58% să câștigăm. E o așteptare optimistă pentru unii, s-au imposibilă pentru alții, dar dacă nu îți fixezi ținte înalte, nici nu ai cum să ai rezultate. În mod realist, ne propunem să fim primul partid ca și număr de voturi la alegerile ce vor veni, 35% cât se poate de sus. Aceasta este o țintă realistă a noastră. Cred că e o țintă posibilă. Vin către noi foarte mulți oameni din toate domeniile, scârbiți de ceea ce văd în jur. Ei sunt convinși că AUR este salvarea României…!”.

Comentarii

comentarii