Auto-omagiu, Nicolae Robu. Poveste vieții, în imagini și muzică, a primarului Timișoarei – Video

65 DE ANI! ALALTĂIERI, 28.05.2020, AM ÎMPLINIT 65 DE ANI! ȘAI-ZECI-ȘI-CINCI! 😂 ȘTIU CĂ NU ARĂT, MULȚUMESC! 😂😂MOTTO: Mereu diferit -mustață, barbă, nici una nici alta, iarăși mustață, barbă, iarăși nici una nici alta-, dar… mereu același!Ei bine, cu această ocazie, am încropit colajul de poze atașat. Cum memoria mea, deopotrivă cea rațională și cea sentimentală reține atât de proaspete de parcă ar fi avut loc ieri, faptele, gândurile și simțirile trăite în acest răstimp începând de pe la vârsta de 5-6 ani, am vibrat până în adâncurile ființei mele la fiecare imagine. Realizez că s-a întâmplat așa pentru că în mine mai există câte ceva -și chiar mult!- din tot ce-am fost peste timp: există și copilul și adolescentul și tânărul și maturul -e drept, se pare că ultimul mai puțin ca ceilalți, după cum îmi spun apropiații! :))-; și eu sunt tare fericit că e așa! Încă o dată, vă mulțumesc tuturor celor ce de ziua mea ați avut un gând bun pentru mine! Și ce, în general, îmi sunteți alături în arderea-mi!P.S. Coloana sonoră (simplă înregistrare cu telefonul…):• PIESA “DEPARTE ÎN TRECUT”:-Compoziția muzicală:*Nicolae Robu-Versurile:*Eusebiu Camilar-Interpretarea vocală:*Nicolae Robu-Acompaniamentul la chitară:*Nicolae Robu