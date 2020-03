Autoritățile au comunicat cu o zi întârziere decesul unui bărbat de 45 de ani de coronavirus

Un bărbat de 45 ani din Arad a decedat de coronavirus. Bărbatul a fost diagnosticat cu pneumonie, dar nu a dorit să rămână internat. I s-a făcut testul pentru coronavirus și ieri, acesta a fost confirmat ca fiind pozitiv. Bărbatul a fost transportat imediat la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, dar a murit în ambulanță în timpul transferului. Deși a murit ieri, autoritățile au anunțat decesul acestuia abia în această seară. „Bărbat, 45 ani, din judetul Arad, confirmat în data 25.03.2020, decedat in 25.03.2020 in ambulanta in timpul transferului in Spitalul BI V. Babes Timisoara”, se arată în comunicatul de presă din această seară.

Comentarii

comentarii