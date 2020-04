Autoritățile lugojene alocă 2.000.000 de lei Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”

În condițiile prelungirii cu încă o lună a situației de urgență pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, primarul Francisc Boldea a anunțat că intenționează să convoace o ședință extraordinară a Consiliului Local Lugoj, în data de 22 aprilie, pentru rectificarea bugetului local și alocarea a 2.000.000 de lei Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”, „sumă distinctă de bugetul alocat spitalului în luna februarie”. „Conducerea managerială a spitalului are obligația de a gestiona cu maximă responsabilitate această sumă de bani pentru aparatură și materiale necesare și de a întocmi cu rigurozitate documentele legale, astfel încât suma să fie recuperată din fondurile europene până la sfârșitul acestui an. De asemenea, suma de 613,3 mii lei alocată anterior poate fi recuperată din fondurile europene ce vor fi alocate de guvern. Odată recuperate aceste sume vor putea fi folosite anul viitor pentru noi investiții la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” fapt care ar trebui să motiveze conducerea spitalului în buna lor gestionare”, a declarat primarul Francisc Boldea. Totodată, primarul Lugojului a acuzat conducerea spitalului lugojean că nu a cheltuit banii alocați până în prezent de municipalitate, dar și că a irosit oportunitatea realizării unui proiect european, în valoare de 4 milioane de euro, împreună cu orașele Makó și Hódmezővásárhely, din Ungaria. “Din cei 1,6 milioane de lei alocați la început de an prin buget au fost cheltuiți până acum doar 77 mii lei pentru investiții și 270 mii lei pentru utilități (apă, canal, energie electrică, etc). Din suma de 613,3 mii lei alocată la începutul lunii aprilie prin rectificare de buget nu s-a cheltuit nimic până în prezent. Ca urmare a excelentei relații de înfrățire a Primăriei Municipiului Lugoj cu orașul înfrățit Makó, Spitalulul Municipal „Dr. Teodor Andrei” a avut oportunitatea realizării unui proiect european de 4 milioane de Euro cu orașele maghiare Makó și Hódmezővásárhely, oportunitate care a fost din păcate irosită. S-au irosit și bunele oportunități de colaborare cu Spitalele din Zürich (Elveția) și Freiburg (Germania). În fiecare an, Primăria Municipiului Lugoj a alocat Spitalulului Municipal „Dr. Teodor Andrei” sume cuprinse între 2 și 4 milioane lei din care conducerea managerială nu a reușit să cheltuie nici jumătate, sume importante fiind returnate la sfârșit de an la bugetul local. Tomograful adus spitalului este de asemenea rodul colaborării dintre Primăria Municipiului Lugoj, care a alocat în acest scop 500 mii lei, și Ministerul Sănătății, a cărui conducere de atunci a alocat suma de 1 milion lei. Atragem atenția conducerii spitalului să dea dovadă de mai multă implicare în proiecte care să și atragă fonduri, nu doar să cheltuie din fondurile alocate. De asemenea precizez că aceste fonduri au fost alocate de municipalitate spitalului pentru a fi utilizate în conformitate cu legea iar ieșirile publice, nepotrivite pentru această perioadă grea, nu aduc nimic bun în relația dintre ordonatorul principal de credite și conducerea spitalului, relație care trebuie să fie funcțională în gestionarea acestei crize generată de pericolul răspândirii noului virus”, a mai menționat primarul Francisc Boldea. La rectificarea bugetară din 22 aprilie va fi alocată Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” și suma de 150.000 de lei provenită de la Consiliul Județean Timiș.

Comentarii

comentarii