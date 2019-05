Avancronica „Central European Cup” pentru echipa Sport Masters Year 2012

„The Central European ORI CUP”, o competiție automobilistică tot mai cunoscută și în tara noastră, urmează să alinieze la startul celui de al 23-lea an de activitate și sportivi din Romania.

„The Central European Cup”, sau prescurtat „C.E.C. Ori Cup” este o competiție automobilistica ce se desfășoară în Europa Centrală și de Est. În anul 2019, calendarul competițional îi va purta pe sportivi prin: Ostrava (Cehia), Myslowice (Polonia), Timișoara și Satu Mare (România) și Spisska Bela (Slovacia).

Pentru as. „Clubul Sportiv Daniela Zaharie” și echipa de automobilism Sport Masters Year 2012, anul 2019 este al 5-lea sezon de participare în prestigioasa competiție europeană și al doilea an consecutiv în care are privilegiul organizării a două etape.

„Etapele 5 și 6 din CEC Ori Cup vor avea loc în Timișoara și localitățile limitrofe în perioada 23-24 august 2019 și vor fi incluse, împreună cu etapa a 5-a din Campionatul județean de Autoslalom și alte câteva surprize, în programul “Memorialului Daniela Zaharie”, cel mai complex eveniment organizat de noi” au declarat organizatorii

Ediția 2019 a CEC Ori Cup debutează în 31 mai, în Cehia cu „1. & 2. czec round CEC 2019 – DRIVING WHEEL OF OSTRAVA 2019”. Echipa timișoreană Sport Masters Year 2012 va fi reprezentată de 3 echipaje: Setyar Cornelia/Setyar Cristian; Galea Alexandru/Potocean Răzvan și Dariana Mateuț/Zaharie Alin

Tot în zona concursurilor de orientare, echipajul Dariana Mateuț/Alin Zaharie va participa în data de 11.05.2019 la concursul „XV. Rocnik Rally Strba”, a treia etapa din campionatul de orientare al Slovaciei.

Mai multe informații despre „The CENTRAL EUROPEAN CUP – International Automobile Orientation Competition” pot fi găsite pe pagina oficială: https://www.facebook.com/CECoriCUP

