Având nevoie disperată de bani, Primăria Timişoara vinde 1.500 de tone de conducte vechi

Având nevoie disperată de fonduri, Primăria Timişoara vrea să vândă conductele folosite la termoficare, ciuruite de rugină. La marginea oraşului sunt stivuite peste 1.500 de tone de ţevi, adică 30 de kilometri de conducte, care ar putea aduce peste 1,5 milioane de lei la bugetul local. Deocamdată nu există însă cumpărători.

“Vorbim de conducte care aveau gauri cat sa-ti indroduci palma, pumnul sau chiar o minge de fotbal prin anumite gauri. Ele vor fi valorificate sunt fier vechi, in mod evident. Unele dintre ele, in stare mai buna pot sa fie refolosite.

Încă cinci ani de acum înainte, reţeaua subterană de conducte, de 450 de kilometri, va fi în lucru. După mai bine de 50 de ani, cu bani europeni, conductele din sistemul de termoficare a Timisoarei sunt schimbate. În ultimele 3 decenii, cel putin, din cauza infrastructurii invechite pierderile din retea au fost direct proportionale cu stratul gros de rugina de pe tevi. Cheltuielile se ridică la 160 de milioane de lei. “Avem in momentul asta in curs un proiect pentru alti 30 de km de retea de transport primara si apoi vom putea spun ca am facut cu adevarat progrese”, a declarat Ruben Lațcău – viceprimarul Timișoara, pentru observatornews.ro.

Problemele companiei de termoficare s-au văzut cel mai bine iarna trecută când peste 50.000 de imobile, – şcoli, grădiniţe şi instituţii publice – au rămas în frig şi fără apă caldă. 850 de lei costă gigacaloria la Timişoara, tarif din care populaţia plăteşte doar jumătate. Autorităţile pregătesc acum și o majorare de 17% a tarifelor.

