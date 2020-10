Avertisment! Cei din ”nucleul pro Robu” au timp până luni să facă un pas înapoi

Pierderea dezastruoasă a alegerilor locale la Timișoara este principalul motiv pentru solicitarea retragerii a trei nume de pe lista de consilieri județeni. Ei sunt considerați parte a ”nucleului pro Robu”, i-au fost impuși lui Alin Nica pe lista CJT, iar acum a venit timpul să își asume înfrângerea, alături de ”mentorul” Nicolae Robu. Pentru cel de-al patrulea nume, imaginea proastă e principalul motiv pentru care s/a cerut renunțarea la mandatul de consilier local

”Toți cei care au avut o contribuție în nucleul dur al echipei responsabilă de conducerea filialei Timișoara trebuiau să facă un pas înapoi. Domnul Robu și-a dat demisia, domnul Dan Diaconu și-a dat demisia din funcția de șef al organizației Timișoara, asumânu-și rezultatul. Cei care au fost în jurul acestora, Alin Popoviciu, Ligius Buboi și Nicu Bitea, trebuiau să facă un pas înapoi. În cazul lui Roman a fost vorba de imagine, a fost și imagine și la ceilalți, mă refer la atitudinea față de presă, față de oameni. Ei să ia o pauză, să analizeze ce au greșit în acești ani în care au fost în prim planul organizației și, după aceea, dacă vor fi în asentimentul colegilor, vor fi atât de muncitori ca să reapară în prim plan o vor face. Dacă nu acceptpă să se retragă, vom merge pe calea excluderii lor. Nu putem să acceptăm că unii colegi să nu-și asume rezultatul politic. Am avut trei runde de alegeri la care nimeni nu și-a asumat eșecul. Va fi dificilă excluderea, trebuie respectate principiile statutare, dar vom merge până la capăt”, a mai subliniat Nica.

În cursul acestei săptămâni, în presa locală au apărut informații cum că Alin Popoviciu ”va vorbi” și va spune diferite secrete despre Nica. Reacția celui amenințat este clară: ”Nu îmi este frică de nimic și nici de ce ar putea declara Alin Popoviciu”.

Liderul actual al filialei timișene a mai spus că foștilor președinți ai filialei le va fi acordată o atenție mai mare, inclusiv lui Nicolae Robu, desigur dacă acesta va accepta să colaboreze.

PNL a câștigat voturile în Timiș

Analiza preliminară efectuată de PNL Timiș în urma alegerilor locale arată că partidul a ieșit excelent, fiind, la ora actuală, cel mai puternic din județ.

”Am făcut analiza preliminară a alegerilor PNL, iar acum pot spune că, în mod sigur, partidul a câștigat alegerile în Timiș. Am pierdut 7 primării, dar am câștigat 16. La votul politic am avut 35, 5%, la șefia CJT 40,25%. Ca și număr de consilieri locali PNL are aproape 491 de mandate, 34,16% din totalul din județ. Votul pe Timișoara nu a fost un vot împotriva realizărilor lui Robu ci împotriva atitudinii sale, nu împotriva PNL, a fost un vot puternic negativ”, a declarat, vineri, Alin Nica.

Desigur, vestea cea mai importantă legată de etapa post-alegeri este ”zburarea” de pe liste a aripii pro-Robu. Celor vizați li se reproșează faptul că ei trebuie să facă un pas înapoi și să își asume eșecul.

