Avertisment în prag de sărbători, de la un medic ATI din Timișoara: ”Mai bine respectăm niște reguli, decât să ajungem cu o sondă în gât sau și mai tragic “ambalați” într-un sac negru”

Medicul Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, a transmis un avertisment în pragul sărbătorilor de iarnă. ”Vom trece peste pandemia asta, dar până atunci nu merită să-ți riști viața pentru nimic în lumea asta”, spune medicul.

Potrivit medicului Amin Zahra, ”mai bine respectăm niște reguli simple, decât să ajungem cu o sondă în gât sau și mai tragic “ambalați” într-un sac negru”.

”Doar câteva zile ne mai despart de sărbătorile de iarnă, care vin la pachet cu: agitația, aglomerația, “nebunia aia” ce ne cuprinde, pentru a ne umple coșul, cu cumpărături și cadouri. Doar că bonus, anul acesta avem și o pandemie.

Și pentru că pe canalele TV, ni se spune non-stop, cât de scumpă va fi masa de Crăciun, cât de scumpe sunt cadourile, brazii… Poate că a venit momentul să înțelegem că este o sărbătoare spirituală și nu o nebunie generalizată, o cheltuială inutilă cu o cină demnă de Spitalul de Urgență.

Este o perioadă grea, și e greu să ne abținem de la niște obiceiuri, vizite, tradiții… Doar că, gândiți-vă, mai important este să rămânem sănătoși, să trecem peste pandemia asta. Sărbători vor mai fi, și ar fi păcat, ca la anul, la masa de Crăciun să fie cu o farfurie mai puțin, doar pentru că “ne-am săturat” de restricții.

Dacă acum câteva luni păreau că mor doar cei în vârstă, cu alte boli, acum e un fel de ruletă rusească, unde oricine este expus la acest risc.

Am avut un pacient, un domn în vârstă de 42 de ani, care după ce și-a revenit din comă indusă și a fost detubat, primului lui gând a fost “oare ce face fiica mea de șase ani? Doar pe ea am visat-o cât timp am fost intubat”.

Ar mai fi, zeci de exemple, unde oamenii au învins boala, pentru că au avut pentru cine lupta… Dar de ce să ajungem până acolo!?

Vom trece peste pandemia asta, dar până atunci nu merită să-ți riști viața pentru nimic în lumea asta, mai bine respectăm niște reguli simple, decât să ajungem cu o sondă în gât sau și mai tragic “ambalați” într-un sac negru.

Eu vă doresc și îmi doresc sărbători liniștite, cu multă sănătate!”, este mesajul transmis de Amin Zahra.

