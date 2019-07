Aveţi mare grijă! Jefuiesc noaptea pe autostrada A1

Postarea unui şofer, care atrage atenţia că a fost la un pas să fie jefuit pe Autostrada A1 Sibiu–Deva a devenit virală pe Facebook, unde şi alţi şoferi au scris mesaje prin care arată că au fost în aceeaşi situaţie. Reprezentanţii Poliţiei Sibiu şi cei ai Poliţiei Hunedoara spun că nu au sesizări.

„Aveti mare grijă la această maşină! Jefuiesc noaptea pe autostrada Deva – Sibiu (…) umblă cu lumini pe cap ca să nu le vezi fizionomia şi au tupeu să intre peste tine în maşină când te odihneşti. Era să o păţim şi noi”; scrie un bărbat, pe Facebook.

Postarea a devenit virală, iar mai mulţi şoferi s-au plâns să au trecut prin situaţii similare. Unii spun chiar că au vorbit cu poliţiştii şi au sunat la 112 pentru a reclama situaţia, după ce, în parcări sau în benzinării le-au fost forţate uşile.

Bărbatul care a anunţat posibile cazuri de jaf în timpul nopţii pe Autostradă a postat şi o fotografie cu maşina. Este vorba de un microbuz de culoare albă, cu geamuri fumurii, înmatriculat în străinătate, cu care ciruclă doi bărbaţi.

Un alt internaut scrie că, în prima benzinărie de pe Autostrada de la Deva la Sibiu, a ora 5.43 dimineaţa s-a deschis uşa pe dreapta.

„Aveam musafiri. Norocul lor că aveam levierul în ladă”, scrie bărbatul, care arată că şi-a luat măsuri suplimentare.

Şoferii au si date despre fizionomiile celor doi indivizi din microbuzul din care ies şi atacă pe autostradă.

„Sunt aceeaşi doi indivizi cu lanternele pe cap, unul mai mic şi unul mai înalt de statură”, spune un bărbat.

„Vineri, pe la ora 20 şi ceva, veneam către Sibiu şi m-au depăşit pe mine pe autostradă şi m-au claxonat, după ce am trecut de prima parcare iar m-au depăşit şi claxonat, iniţial am crezut că este cineva care cunoaşte firma, dar acum văzând postarea am înţeles ce era cu ei”, arată un alt bărbat, pe Facebook.

Reprezentanţii Poliţiei Sibiu şi cei ai Poliţiei Hunedoara, judeţele aflate în capetele autostrăzii Sibiu – Deva, au declarat, pentru MEDIAFAX, că nu au avut plângeri sau sesizări privind furturi din maşini parcate în locurile speciale de pe Autostradă.

Furturi din maşini, prin diferite mijloace, au fost sesizate şi în alte zone din ţară, cele mai mediatizate cazuri, care s-au lăsat şi cu anchetă la Bucureşti, fiind cele de la Sineşti, unde se practica „înţepatul roţilor”. Astfel, şoferul ieşea din maşină pentru a pune roata de rezervă, iar în acest timp, alţii acţionau pentru a fura tot ce se putea din maşină.

