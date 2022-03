Avocat din Baroul Timiș, suspendat din exercitarea profesiei, pentru că a încercat să influențeze un martor dintr-un dosar de trafic de minori

Unul dintre avocatii de succes in cauzele penale aflate pe rolul instantelor din Timisoara a fost suspendat din exercitarea profesiei, in urma implicarii intr-un dosar de trafic de minori instrumentat de procurorii DICOT Arad. Conform unei hotarari a Consiliului Baroului Timis, avocatul Gabriel Laudacescu, fost procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, este suspendat din exercitarea profesiei incepand cu data de 01.03.2022.

Motivatia acestei hotarari nu a fost facuta publica, insa era asteptata de mai multa vreme, in conditiile in care Gabriel Laudacescu a fost pus sub control judiciar de DIICOT Arad inca din decembrie 2015, sub acuzatia de trafic de influenta, favorizarea faptuitorului si instigare la marturie mincinoasa.

Angajat ca aparator in cauza, avocatul din Baroul Timis a fost interceptat de anchetatori in timp ce incerca sa cumpere tacerea uneia dintre victimele din dosar, exploatata timp de trei luni in Germania, in sensul de a-si schimba declaratia data in fata procurorilor.

Actiunea avocatului ar fi profitat inculpatilor Macher Ionel si Stanca Savina, arestati preventiv in data de 28 august 2015 de catre Tribunalul Arad, sub acuzatiile de trafic de persoane si trafic de minori.

Conform unui comunicat al DIICOT Arad, cele doua persoane sunt acuzate ca “in cursul lunii august 2014, prin inducere in eroare, au racolat doua victime, de sex masculin, dintre care una minora, pe care le-au transportat si adapostit in Germania.

Ulterior, prin amenintari si violente le-au exploatat timp de aproximativ 3 luni de zile, prin obligarea la executarea unor munci fortate, sumele de bani obţinute fiind insusite in totalitate de catre inculpati”. Pus in fata stenogramelor discutiilor avute cu una dintre victimel din dosar, Laudacescu Gabriel a fost determinat sa-si recunoasca faptele, scrie impactpress.ro.

