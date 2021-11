Avocat din Timiș, cercetat din nou de procurori în dosarul în care-i sfătuia pe interlopi să amâne ”pedepsirea” unui jurnalist

Curtea de Apel Timisoara a hotarat ca ancheta procurorilor in dosarul in care avocatul Carin Antonescu a fost cercetat pentru instigarea la savarsirea unei infractiuni sa fie redeschisa. Plangerea impotriva solutiei de clasare dispusa de procuror, dupa o prima etapa a administrarii probelor, a fost depusa de jurnalistul Dragos Bota, care nu a fost de acord cu acest verdict, in conditiile in care, potrivit unei inregistrari audio aflata in posesia anchetatorilor, Carin Antonescu le-ar fi recomandat interlopilor sa amane o eventuala agresare a sa.

“Sunt incercat, ca ma-ncearca toata lumea pe mine, ca eu nu pun botu’ la prostiile astea, sti!? Si nu i-am zis nimica lui Bota si nici nu aveam ce sa-i spun, stii?! De aia, atata i-am spus: Ba, spune-i lui Luci, daca vrea sa-l faca, nu acuma, dupa ce a aparut articolul, sa mai stea o luna si dupa aceea sa-l faca, daca vrea neaparat! Am zis asa sau nu? Linisteste-l”, este unul dintre fragmentele din stenogramele aflate in posesia procurorilor, de la care a pornit ancheta.

In aceste conditii, completul de judecata prezidat de judecatorul Gheorghe Bugarschi a considerat ca se impune aprofundarea cercetarilor in acest dosar sensibil, in care se punea la cale lichidarea unui ziarist.

„Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara. Constata temeinicia si legalitatea ordonantei din data de 29.09.2021, data an dosarul nr. 58/II/2/2021 de Procurorul General al Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara. In baza art. 335 al. 4 C.p.p. dispune confirmarea ordonantei din data de 29.09.2021, data in dosarul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara, nr. 58/II/2/2021, prin care s-a dispus infirmarea ordonantei de clasare din 11.08.2021 in dosarul 176/P/2021, redeschiderea si reluarea urmaririi penale in dosarul nr.176/P/2021, apartinand aceleiasi unitati de parchet”, se mentioneaza in Hotararea 264/2021, pronuntata in camera de consiliu in 22.11.2021.

In acest dosar apare ca suspect si Dragan Ilin, fost agent de politie, unul dintre „locotenentii” liderului interlop Lucian Boncu.

Sursa: impactpress.ro

