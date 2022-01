Avocata Carmen Obârșanu, implicată cazul Caracal, intimidată în tren. Dispar probe din dosar

Avocata din cazul tragediei de la Caracal, Carmen Obârșanu, a fost intimidată în tren. Aceasta a povestit pentru Antena 3 cum un bărbat a dat buzna în cușeta în care se afla, deși acest lucru este interzis. Între timp, apar noi informații despre probe dispărute din ancheta fetelor răpite de Gheorghe Dincă.

Carmen Obârșanu susține că episodul neplăcut s-a întâmplat într-o perioadă în care aceasta a aflat informații foarte importante despre cazul tinerelor răpite din Caracal de Gheorghe Dincă. Mai multe locații de pe telefonul Alexandrei au fost șterse, susține avocata.

„La un transport pe care l-am făcut către Caracal, într-o seară, am plecat la 9 și jumătate cu trenul privat din Timișoara. Am urcat în compartiment, m-am făcut lejeră. Era clasa întâi, două paturi, liber cel de sus.

Am adormit și mă trezisem după ora 12 noaptea, deci depășisem Caransebeșul, cu un însoțitor de tren care a spus că este din alt vagon. A intrat peste mine. A adus un bărbat străin, mă obliga să îl primesc să doarmă cu mine în compartimentul de clasa întâi și am ripostat. L-am dat afară pe individ.

A mai venit încă un însoțitor. Scandalul a fost circa jumătate de oră, două reprize de scandal. Țipam la ei. Unul dintre cei doi însoțitori ținea ușa cu piciorul să nu o închid, ca să poată intra acel bărbat în compartiment.

O femeie era două cabine mai încolo și îmi făcea semn să tac din gură. Eu le spuneam că îi voi reclama. După jumătate de oră am reușit să închid ușa și am auzit-o pe femeie când spunea unui alt personaj ”asta este avocata de la Caracal”. (…) Când m-am întors de la proces în ziua următoare, am sesizat compania de transport privat. Mi s-a răspuns după o perioadă de timp că recunosc ceea ce s-a întâmplat. Am aflat că în continuare acel însoțitor lucrează. Ceea ce este foarte ciudat este prezența acelei femei care se afla pe culoar și îmi spunea să tac din gură.

Femeia mi se părea cunoscută. Momentul în care s-a întâmplat este când am început să aflu mai multe amănunte despre dosar. Este vorba despre un raport de extracție din care rezultă că telefonul Alexandrei a funcționat după răpire. Ore în șir după răpire. S-au primit niște SMS-uri.

Deci celula care a prins acest telefon era identificabilă. Însă, pe acest raport de extracție apare un lucru foarte ciudat. Locațiile telefonului Alexandrei, din data de 24 iulie 2019, sunt șterse, sunt ascunse. Telefonul Alexandrei a fost într-o altă locație decât așa-zisa pădure.

Dosarul stagnează, însă am la mine presa locală din care rezultă că proxenetismul acolo este în floare legalizat. Este ziarul cu anunțul pentru escorte tinere.”, a povestit Carmen Obârșanu la Antena 3.

