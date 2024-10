Azi sunt profu’ tău de sport” a ajuns la Școala Gimnazială Parța

Ampla manifestare sportivă “Azi sunt profu’ tău de sport!” din 2024 din județul Timiș a ajuns, în 16 octombrie, în comuna Parța, primar prof. Daniel Drăgan, acțiune prin care a fost distribuită, gratuit elevilor revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5!

Întâlnirea a avut loc la Școala Gimnazială din Parța, în prezența edilului Daniel Drăgan.

Filmul întregii acțiuni!

Invitați speciali?

În primul rând o mentionăm pe Natalia Semeniciuc, campioana europeană la box legitimată la LPS “Banatul” Timișoara. De ce? Pentru că pentru ea a fost… întâlnirea cu elevii de la școala unde a studiat în clasele 0-VII!! Alți invitați? Antrenorii de box de la LPS Banatul Timișoara – Mihai Ion și Florin Noje (cel din urmă este chiar antrenorul ei); Sebastian Gavrilă-antrenor lupte greco-romane și director adjunct la CSȘ nr. 1 și sportivul său Andrei Paleu. La acțiune ne-a bucurat și de prezența lui Daniel Drăgan – primarul Comunei Parța, care este… profesor de educație fizică și sport. De fapt domnia sa a fost… inițiatorul acțiunii! De ce spunem așa? Așa cum poate ați observant din comunicarea noastră, atât cea de la gala de lansare a Revistei Născut pentru Sport Timiș nr. 5, cât și de la acțiunile de distribuție a revistei în școlile timișene, în calendarul de acțiuni asumat în cadrul Caravanei Educației în județul Timiș ediția a VI-a, nu a apărut această acțiune din Parța! Și totuși cum s-a întâmplat să aibă loc? Am fost contactați chiar de domnul primar, care ne-a invitat la Parța să organizăm acțiunea “Azi sunt profu’ tău de sport!”. Ba mai mult, a și achiziționat 120 de exemplare de revistă, exemplare care astăzi au ajuns la elevii din această comună. Chiar dacă noi nu am promovat în numărul 5 Clubul Sportiv Flacăra Parța! Frumos! Mulțumim pentru susținere și apreciere!

La rândul său, primarul Daniel Drăgan transmis mesaje copiilor, împreună cu Ioana Carla Orha – director la Școala Gimnazială din Parța, cu învățătoarea Nataliei Semeniciuc – Mihaela Ghera (a fost emoționant mesajul!!), cu unul dintre profesorii de educație fizică și sport ai acestei școli – Mădălin Semenea, dar și cu doi dintre antrenorii de fotbal de la clubul comunal – Roberto Ivan și Flavius Briciu.

Momentul transmiterii mesajelor aici:

https://fb.watch/vfr1OMuENh/

După transmiterea mesajelor, elevii prezenți la acțiune – dotați cu steaguri de ultrași – s-au bucurat de o demonstrație de box susținută de Natalia Semeniciuc și colegii ei de la LPS Banatul Timișoara – Denisa Cioaza, Paula Elena Darie, Elena Turcu, Antonio Lăpădatu, Dean Coja, Patrick Graure și Paul Vrabie. De o demonstrație de lupte susținută de Andrei Paleu și Lucas Oprișa, colegul său de la CSȘ nr. 1. Nu în ultimul rând de o demonstrație de fotbal susținută de cei mai mici sportivi de la Clubul Sportiv “Flacăra” Parța!!

Momentul demonstrațiilor aici:

https://fb.watch/vfrFnrjkT0/

La finalul acțiunii am oferit elevilor, cu autografele invitaților, Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5, dar s-a rostit și sloganul campaniei noastre permanente – TRIMITEȚI COPIII LA SPORT!

Momentul autografelor aici:

https://fb.watch/vfsyqv88m5/

Înainte de rostirea sloganului, elevii au scandat îndelung numele Nataliei, de la care, unii dintre ei, au luat autografe fie pe tricouri, fie pe… mânuțe!

Aici acest moment:

https://fb.watch/vfuj3c_Ezp/

Povestea de succes a LPS ”Banatul” Timișoara a fost promovată în Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1066944928767883&set=a.520233203439061&locale=ro_RO

Povestea de succes a Nataliei Semeniciuc a fost promovată în Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1066945638767812&set=a.520233203439061&locale=ro_RO

Povestea de succes a lui Andrei Paleu a fost promovată în Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1066946268767749&set=a.520233203439061&locale=ro_RO

Pe 7 octombrie, la Sala Multifuncțională de la Consiliul Judeţean Timiș, a avut loc gala de lansare pentru Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5 – produs de manifestare al Caravanei Educației în județul Timiș ediția a VI-a – parte a proiectului național Născut pentru Sport, proiect inițiat, în urmă cu 13 ani, de Asociația Junior Sport, pentru care Ministerul Educației este partener oficial național, iar Inspectoratul Școlar Județean Timiș este, încă de la prima ediție din 2019, partener oficial local. Caravana Educației în județul Timiș ediția a VI-a – la fel ca și celelalte 5 ediții – este un proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș. În cadrul galei, 22 de copii sportivi – printre care și Alexandru Țurcanu și Timotei Julei – au primit câte o diploma de excelență, dar și titlul de ambasador Născut pentru Sport. decernarea a fost realizată de Alexandru Proteasa, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Aici filmul integral al galei:

https://www.facebook.com/NascutpentruSport/videos/827847292859062/

În ce constă Caravana Educației în județul Timiș – ediția a VI-a?

În editarea și tipărirea Revistei Născut pentru Sport Timiș nr. 5 și în distribuția acesteia elevilor din școlile cu clasele I-VIII din județul Timiș, de către marii sportivi, antrenori și manageri în sport timișeni promovați în acest număr de revistă, în cadrul unei suite de ediții ale acțiunii „Azi sunt profu’ tău de sport!”, ediții organizate de Trima Events – compania de PR & Marketing & Coordonare distribuție parteneră a Asociației Junior Sport.

Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5 a fost tipărită în 4000 de exemplare, iar aceste exemplare au fost realizate cu suportul venit de la: Consiliul Județean Timiș (partener principal); Primăriile Buziaș, Făget, Ghiroda, Moșnița Nouă, Dudeștii Noi, Giroc și Șag (parteneri); Universitatea Politehnica Timișoara, CSU Politehnica Timișoara, CSU UVT (parteneri oficiali locali); Decathlon Timișoara, Hotel Spa Ice Resort, Fabrica de înghețată ICE DYP (sponsori principali), Eltal Group, Constructim SA, Nazzuro Aqua, Women Rally, ACS Dumbrăvița-tenis de masă, Padel Center, CSM „Vulturii” Lugoj, CS Gloria Moșnița Nouă, CSO Făget, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, CS Giroc-Chișoda, ACS Dominicii Timișoara, CS Phoenix Buziaș, LPS „Banatul” Timișoara și Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara (sponsori/susținători); parteneri media: TVR Timișoara, Ziarul News, Future Economy.

Acțiunea „Azi sunt profu’ tău de sport!” se desfășoară, în mai multe ediții, în perioada 8-25 octombrie, ediții în cadrul cărora se vor distribui gratuit, elevilor timișeni, cele 4000 de exemplare din Revista Născut pentru Sport Timiș nr. 5, direct din mâna sportivilor, antrenorilor și managerilor de sport promovați în acest număr de revistă, după cum urmează: marți 8 octombrie ora 10.00 Sala de sport din Giroc; joi 10 octombrie ora 10.00 la Școala Gimnazială din Șag; vineri 11 octombrie ora 17.30 Sala de sport din Moșnița Nouă; marți 15 octombrie ora 10.00 Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara; joi 17 octombrie ora 10.00 Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” din Lugoj; vineri 18 octombrie ora 10.00 Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Făget; luni 21 octombrie ora 11.00 Școala Gimnazială nr. 21 din Timișoara; marți 22 octombrie ora 10.00 LPS „Banatul” Timișoara; miercuri 23 octombrie ora 10.00 Sala de Sport din Buziaș; joi 24 octombrie ora 10.00 Școala Gimnazială din Ghiroda; vineri 25 octombrie ora 10.00 Arena de Sport din Dudeștii Noi.

Povestea celor 5 ediții ale Caravanei Educației în județul Timiș, implementate în perioada 2019-2023, o puteți citi aici:

https://nascutpentrusport.ro/caravana-educatiei-judetul…/

