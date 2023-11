Bal vienez, filme, spectacole, expoziții de artă! Timișoara2023, în noiembrie

În luna noiembrie, Timișoara invită locuitorii și turiștii să exploreze artă și cultură, de la mic la mare. De la expoziții și festivaluri de film până la concerte de muzică clasică și spectacole de teatru, există câte o manifestare culturală pentru toate gusturile.

Un eveniment important în universul muzicii clasice este Summit-ul „Classical ME”, aflat la cea de-a două ediție, ce se va desfășura între 4 – 6 noiembrie la Timișoara Convention Center. Cu tema „Metodele inovatoare pentru sustenabilitatea industriei muzicii clasice”, evenimentul se concentrează pe identificarea strategiilor durabile pentru menținerea și dezvoltarea muzicii clasice. Programul summit-ului cuprinde concerte, conferințe informative cu teme de actualitate prezentate de experți în domeniul muzicii, ateliere și masterclass-uri, precum și oportunități de networking pentru muzicieni și pasionații de muzică.

Tot pe data de 4 noiembrie, începând cu ora 13:00, la Timișoara Convention Center va avea loc evenimentul „Armonizarea inovației digitale cu muzică clasică” unde Beat Fehlmann va explora strategia digitală inovatoare a Deutsche Staatsphilharmonie, care redefinește implicarea în muzică clasică în era digitală.

Din seria evenimentelor muzicale, pe dată de 9 noiembrie, Sala Multifuncțională CJT va găzdui evenimentul „Cântece de dragoste și jale” – Retracing BARTÓK. La nu mai puțîn de cinci ani de la ultima reinterpretare a cântecelor culese de Bela Bartok în Banat și Transilvania, violistul Mat Maneri și pianistul Lucian Ban revin în Timișoara, aducându-l cu ei pe legendarul John Surman, o figura cheie a jazz-ului european din ultimii 50 de ani, alături de basistul american Brad Jones, recunoscut la nivel global.

În sfera artelor vizuale, luna această vine cu câteva expoziții ce merită să fie vizitate, iar una din ele este „Timișoara în viziunea arhitectului șef, Székely László”. Acest demers propune o incursiune în universul arhitectural al lui Székely László și în al clădirilor emblematice din Timișoara. Evenimentul este găzduit în Casă Maghiară, una dintre ultimele clădiri construite conform planurilor arhitectului, situată pe Bulevardul Revoluției nr. 8, și este deschisă publicului până pe dată de 13 decembrie.

Expoziția „Regele Bronz”, care mai poate fi vizitată până pe 12 noiembrie, aduce în atenția publicului parcursul sculptorului Peter Jecza în căutările sale artistice, incluzând atât sculpturile deja recunoscute, cât și schițe nevăzute. La aproape 15 ani de la trecerea să în neființă, Galeria Jecza, numită în onoarea să, își asumă responsabilitatea de a prezența moștenirea să artistică.

Tot în această categorie regăsim și „La limitele reprezentării”, o nouă expoziție de sculptură și instalație de sunet ce își propune să exploreze un teritoriu mai puțîn cunoscut, concentrându-se pe periferia istorică a unor grupuri culturale semnificative din punct de vedere istoric și etnic. Diversitatea culturală din regiunea Banatului și Transilvaniei, o tema cheie în cadrul Timișoarei – Capitală Europeană a Culturii 2023, va fi ilustrată prin intermediul operelor artistice create de artiști originari din această zona. Este deschisă pentru vizionare până pe dată de 30 noiembrie – în zilele de miercuri și joi, la Cazarmă U și Sinagogă din Cetate.

Până pe 15 noiembrie, Centrul Regional de afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CRAFT) va găzdui expoziția „CineEuroConnect: A Collaborative Film Museum”. Această inițiativa inovatoare a atras contribuții semnificative din partea profesioniștilor din industria filmului și a pasionaților de cinema din țară și din străinătate, reunind acești iubitori de filmul într-un singur loc.

În perioada 10 noiembrie – 5 decembrie, Memorialul Revoluției va găzdui cele 40 de lucrări din colecția de afișe istorice a Muzeului Național Maghiar în cadrul expoziției „Transformare – Schimbare – Re/evoluție, 1988-1990 în artă afișului maghiar”. Aceste lucrări sunt prezentate publicului că urmare a cooperării cu Memorialul Revoluției din Timișoara.

O altă expoziție de neratat va fi „PROGRES. Schimbări de Paradigme” la MX – Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, în perioada 16 – 19 noiembrie. Evenimentul se concentrează pe o analiză artistică a istoriei și patrimoniului industrial din Timișoara, evidențiind modul în care memoria unor locuri și comunități s-a metamorfozat sau chiar a dispărut. în cadrul expoziției, fragmente din istoria colectivă și personală se regandesc dintr-o perspectiva socio-politică și tehnologică.

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea primei clădiri din campusul UPT, pe 10 noiembrie, Centrul de Conferințe UPT va fi gazdă evenimentului „Campus 100” ce include un spectacol de video mapping pe fațada clădirii, care va pune în lumina ilustrații create de tineri talentați din Timișoara. Acest moment va deschide și calea pentru inaugurarea a patru murale de artă, realizate de artiști europeni, aducând astfel și o perspectiva contemporană asupra istoriei campusului și va omagia 100 de ani de evoluție.

În aceeași zi, Culinaria Banatica își continuă călătoria prin gastronomia Banatului. Așadar de la ora 19:00 va avea loc evenimentul „Prelegere și degustare” la Casă Calfelor Kolping.

În luna noiembrie vor avea loc și o serie de festivaluri ce invită publicul să exploreze diverse limbaje artistice, iar în cadrul FAPT – Festivalul Artelor Performative Timișoară, până pe pe 5 noiembrie mai este deschisă spre vizionare în Galeria 1 a HEI-House of European Institutes, din Bastionul Maria Theresia, instalația video „Women at Work – Crossroads, Rhythms and Continuities”, o creație semnată de artistele Simona Deaconescu din România și Flor Firvida Martin din Argentina/Mexic.

Prima ediție a „Festivalului de Arhitectură – FAST” are loc anul acesta sub umbrela Capitalei Europene a Culturii, până pe 5 noiembrie, în trei locații cheie: Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara – UPT, Palatul Culturii și Centrul de Conferințe UPT.

Festivalul reușește să conecteze, pentru prima dată sub același concept, cele 5 centre de arhitectură din țară: facultățile din Timișoara, Cluj, Oradea, Iași și universitatea din București.

Tematică centrală – Sustainable Futures, Leave No One Behind – traversează toate cele trei secțiuni principale ale festivalului: expoziții, conferințe și activări.

Festivalul dedicat artei și științei „Bolyai200” are loc în perioada 3 – 5 noiembrie la Centrul Reformat „Noul Mileniu”. Acest festival cultural interdisciplinar este legat de promovarea personalității lui Bolyai, punerea lui pe harta memoriei și a identității locale prin celebrul enunț formulat chiar la Timișoara acum 200 de ani: „din nimic am creat o altă lume nouă”.

Mult așteptatul „TAIFAS – Festivalul de film și Cultură Balcanică” aduce filmul din Balcani mai aproape de inimile noastre, conectând comunități diverse și sprijinind noii cineaști. Prima ediție, sub titlul „Noi începuturi”, are loc în perioada 5 – 12 noiembrie, la Cinema Victoria.

Din categoria filmului de patrimoniu, atât Centrul Regional de Afaceri (CRAFT), cât și Galeria 1 a HEI- House of European Institutes din Bastionul Maria Theresia, vor găzdui în perioada 10-12 noiembrie „Heritage Film Festival” parte a proiectului CineEuroConnect: A Collaborative Film Museum & Heritage Film Festival. Pe lângă selecția de filme, festivalul va cuprinde o serie de evenimente printre care și o dezbatere privind importantă patrimoniului în procesul creativ contemporan cu experți internaționali din domeniul filmului.

Pentru iubitorii de film fantasy, horror și SF, festivalul „Dracula TiMes” are loc în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie la Cinema Timiș și Faber. Pe parcursul celor cinci zile vor avea loc proiecții de filme de genuri diferite, de la fantastice, sci-fi și horror, la filme documentare și de autor, lungmetraje și scurtmetraje europene din selecția Festivalului de film fantastic „Dracula” de la Brașov, Sombra Film Festival din Spania (Murcia) și Dublin Internațional Short Film and Music Festival.

În cea de-a două jumătate a lunii, un spectacol cu adevărat unic va avea loc pe 17 și 18 noiembrie, la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. Spectacolul „Clovnul acesta sunt eu” vorbește despre trăirile intense pe care fiecare individ le are, despre cum fiecare om își dorește să vadă dincolo de ceea ce e vizibil, despre statutul social și curajul maturizării.

Pe data de 20 noiembrie, pe scenă Teatrului Bașcă, va fi pus în scenă spectacolul „Soare cu dinți”, ce explorează cultură surzilor și punțile de legătură cu cea a auzitorilor, folosind umorul că mijloc. Acesta pune în scenă situații comice din viață surzilor și din interacțiunile lor cu auzitorii, evidențiind avantajele de a fi surd într-o lume tot mai zgomotoasă.

Ultimul spectacol din luna această este „Ethnic Love Mix”, vol. 12 – REMIX ID, ce va putea fi văzut pe dată de 28 noiembrie la META Spațiu. Acesta folosește îmbinarea dintre vechi și nou, dintre rural și urban, dintre coregrafia clasică și cea contemporană, scenariul spectacolului Remix ID dezvăluindu-și povestea prin dans și proiecții.

DINAM – Stagiunea de Dans Contemporan Timișoara continuă până pe 25 noiembrie, cu scopul lor este de a atrage și de a formă noi iubitori ai dansului contemporan, asigurând un cadru constant pentru oferte culturale în domeniul spectacolelor de dans contemporan.

Luna noiembrie se încheie într-un mod grandios, cu Balul Vienez Timișoara 2023. Considerat al 31-lea bal că importantă la nivel mondial și singurul Bal Vienez recunoscut în România de către Primăria din Viena, evenimentul se va deschide pentru a zecea oara pe dată de 25 noiembrie 2023, la Teatrul Național din Timișoara, de la ora 19:00. Această aniversare marchează un moment istoric, în care Balul Vienez Timișoara sărbătorește un deceniu de elegantă și generozitate, în Capitală Europeană a Culturii, într-un parteneriat special cu Balul Vienez din New York.

Așadar, în această ultima luna a toamnei, va încurajăm să experimentați bucuria și magia acestor evenimente – este mesajul organizatorilor.

Comunicarea Programului Cultural Național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” este finanțată de către Municipiul Timișoara, Ministerul Culturii și Consiliul Județean Timiș.

