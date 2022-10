Balul Bihorenilor 2022 a reunit aproape 500 de invitați, duminică, la Timișoara

Bihorenii din Timișoara au participat la marea lor sărbătoare anuală care are loc de peste un sfert de veac, fără încetare. Balul caritabil al bihorenilor 2022 a avut loc duminică 30 octombrie, de la ora 13.00, la cantina Universității Politehnica din Complexul Studențesc, şi a reunit aproape 500 de persoane, majoritatea bihoreni, cu un meniul specific zonei folclorice, dar şi cu muzică populară susținută de artiști îndrăgiți de public, în frunte cu inegalabilul Cornel Borza.

Au fost mulți invitați de seamă, în frunte cu primarul Dominic Friz, viceprimarul Cosmin Tabără, subprefectul Sorin Ionescu, și rectorii universităților publice din oraș: prof. Marilen Pirtea, UVT, prof. Octavian Crețu, UMFT, și Florin Drăgan, UPT. Muzica a fost specifică Bihorului, de pe Valea Crişului, de unde nu a lipsit acordeonul, duba şi higheghea, care i-a încântat pe cei prezenţi cu horile şi danţurile din Bihor. Duminică de la ora 13,00, bihorenii din Timiș și oaspeții lor au fost aşteptaţi cu un pahar de pălincă, originală, cu slană şi pită, dar şi cu sarmale ca la mama acasă, şi un vin de pe Dealurile Beiuşului.

”Organizăm acest mare eveniment pentru a pastra tradiția și obiceiurile bihorene, să sprijinim tradiția învățământului românesc de la Samuil Vulcan, al doilea liceu cu predare în limba română care are peste 190 de ani vechime. De asemenea, vrem să întreținem relația socială și culturală între bihorenii mulți care sunt aici în Banat. De asemenea, vrem să sprijinim liceul care are nevoie să îi ajute pe copii care nu ar putea să urmeze școala dacă nu ar primi rechizite și locuri la internat. Școala suportă, iar noi ajutăm cum putem. Născută la Timișoara în jurul unui grup de absolvenți ai Liceului Samuil Vulcan din Beiuș, dorința de a ne întâlni și a ne bucura împreună a fost și a rămas mobilizatoare până astăzi, materializată în această întâlnire anuală. În fiecare an am fost la liceu și am dat premii la elevii buni la învățătură, la olimpicii și șefii de promoții, în afara celor doi ani de pandemie. Acum, în 2022, am reluat această manifestare și sperăm să o continuăm în ceilalți ani”, a spus Eugen Man. Au mai fost acordate ajutoare financiare pentru tipărirea unor lucrări muzicale, procurarea unor proteze medicale auditive, cadouri de Crăciun pentru copii de la Casă de copii din Beiuș, tipărirea Anuarului aniversar 180 de ani de existent a CNSV Beiuș, promovare “Tinere speranțe din țara Beiușului”, etc. În urma edițiilor trecute, au fost răsplătiți cu diplome și premii în bani și obiecte munca și reușitelor elevilor școlilor din Beiuș și Ștei. Au fost susținuți financiar copiii cu o situație materială precară, profesorii coordonatori și foștii dascăli care au avut nevoie de ajutor financiar.

O poveste în dulcele grai al bihorenilor o face doamna Doina Man”, susțin bihorenii din Timișoara.

“Totul a pornit în primăvara lui 1994, când un grup de prieteni vulcanisti, foști elevi ai Liceului “Samuil Vulcan” din Beiuș ne-am adunat la o ieguță (sticluță) dă pălincă, o strâjauă (felie ) dă pită ( pâine), un dărab (bucată) dă clisă (slănina) cu ceapă bătucită în șthergură (prosop)! Eram de ceva vreme în Timișoara, unii mai tineri, pe la scoli, alții cu familie și deja cu copii dar nu am dat nici o clipă uitării că rădăcinile noastre sunt bine înfipte în pământul Bihorului iar semințele semănate au dat roade f o a r t e bogate! Ne-am luat energia de la munți, cursul lin și curat de la Crișuri și poposiți pe malurile Begăi am continuat sa semănăm și sa creștem mlădițe bihorene! Din dragostea noastră, cu bucurie și pricepere am organizat “Balul Bihorenilor ” care acum este la a 26-a ediție consecutivă (excepție cei 2 ani știuți! Din cauza COVID). Ne bucurăm că ni s-au alăturat, la cântec și joc și alți prieteni din diverse zone ale țării! Din 30 octombrie 2022, când este ziua balului, deja gândul ne zboară spre anul ce vine și spre Timișoara noastră dragă ce vrem să o intregim, ca și Capitala Europeană a Culturii 2023 și cu prezența noastră, pentru a face cunoscut și mai bine portul popular, muzica și “danțurili” Bihorului și nu în ultimul rând, dragostea bihoreanului “păntru prethinii” (pentru prietenii) lui !“ , arată Doina Man.

”Oameni frumoși, cântec, joc și voie bună! Tradițiile și identitatea națională, românismul la el acasă! Felicitări organizatorilor!”, este mesajul lui Darius Georgiu, vicepreședintele CCIA Timiș

Rectorul Marilen Pirtea: ”Un cântec popular celebru spune: „Oriunde te duce valul …te cheamă la el, Ardealul….!” Dacă îmi e îngăduită o parafrazare: „Și când te apucă dorul, te-așteaptă acasă Bihorul!” Nu ma refer doar la „Bihorul” bunicilor și părinților, ci la „Bihorul” din sufletele noastre, casa din noi! Moldoveni, olteni, bănățeni, dobrogeni, regățeni, gorjeni, bihoreni… toți ne-am găsit a doua casă aici, în Timișoara, și contribuim la dezvoltarea ei. Nicolae Iorga spunea: „Filozofia vieții este simplă – Fă ca pe acolo pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte!” La dezvoltarea Banatului, au contribuit cu sudoarea, cu munca, tenacitatea, ambiția…. cu mintea, inteligența, viziunea și… bihorenii! Am arătat că suntem parteneri de nădejde, conviețuind, conlucrând în bună pace cu toți românii și nu numai. Am fost admirați, apreciați, lăudați, invidiați, contestați, comentați, dar niciodată neobservați! A 26-a ediție a Balului Bihorenilor din Banat ne-a adus azi împreună, pe noi, bihorenii, și pe prietenii Bihorului! Unitatea în diversitate e motorul dezvoltării Timișoarei. La mulți, buni și frumoși ani, dragi bihoreni, oriunde vă aflați!”, a fost mesajul lui Pirtea.

Lista cu membrii primului colegiu director al filialei. La ședința de constituire a filialei a fost ales consiliul director care îi cuprindea pe acad. Ioan Anton – președinte de onoare; prof. Frențiu Prinț Iosif, președinte executiv; ec. Ciupercea Ramona – secretar; av. Ganț Dumitru – vicepreședinte; col. Crăciun Ioan – vicepreședinte; ec.Tarjoc Ștefan – responsabil financiar și secretar literar; prof.univ.emerit dr.ing.Man Teodor Eugen – membru; prof. Dale Tănase – membru; ing. Vidican Petru; preot Borza Stelian; dr. Ivan Vasile și col. Balint Gheorghe.

Filiala din Timișoara a Fundației Culturale “Samuil Vulcan” de la Colegiul Național “Samuil Vulcan” din Beiuș a fost înființată la 27.11.1994. Fundația mamă din Beiuș a fost înființată, în ziua de 28 aprilie 1994, în localul Colegiului Național ,,Samuil Vulcan” din Beiuș (definitivată prin actul de constituire din 16.06.1994), înființat în octombrie 1828 prin grija luminatului episcop român unit Samuil Vulcan, Colegiul Național care-i poartă cu onoare numele, dăinuie de 190 de ani fără întrerupere.

Primul bal “Balul Vulcaniștilor” a avut loc în 27 decembrie 1995. Începând din 1996, până în prezent, a urmat “Balul bihorenilor” la care au participat, între 200 și maxim 867 de persoane, de fiecare dată, cel mai frecvent între 450 și 600. Dintre personalitățile marcante, menționăm: Acad. Anton Ioan, Rabinul Neuman, Acad. Malița Mircea, Acad Sala Marius, Prof.univ. Emerit Tabăra Valeriu (membru ASAS), deputați, senatori, prefecții ai Timișului, primarii municipiului Timișoara, ai municipiului Beiuș și ai multor localități timișene, rectorii universităților timișorene.

Dintre numeroasele personalități ale vieții culturale și sociale care au participat și au scris în cartea de onoare a filialei din Timișoara a Fundației Culturale “Samuil Vulcan” îi mai amintim pe: Prof.dr.ing. Cartis Ioan (Rector), Prof.dr.ing. Robu Nicolae (Rector), Prof.dr.ing. Șerban Aurel Viorel (Rector), Prof.dr.ing. Nichici Alexandru (Rector), Ciuhandu Gheorghe (Primar Mun. Timișoara), Prof.univ.emerit ing.Tabăra Valeriu, (Membru și Președinte ASAS), Gen. Pele Petru, Prof.dr. Radu Turcan (Oradea), Av. Pascu Balaci (Oradea), Familia Prof.dr. Marcu Vasile și Agneta (Oradea), Blaga Vasile (deputat), Prof.Pop Ioan (Primul Președinte al Fundației Beiuș), Prof. Rif teodor (Secretar fundație), Prof.Stanciu Traian (Președinte fundație), Prof. Mihele Doina (Președinte fundație), Prof.Gavra Viorel (Președinte fundație), Pr.Balint Ioan (Protopop orthodox Beiuș), Odobasian Silviu (Primar Mun. Beiuș), Iuhas Viorel (Viceprimar Mun. Beiuș), Prof.Darabaneanu Ioan, Prof.dr.ing.Rusnac Lucian, Prof.dr.ing.Lucaci Gheorghe, Prof.dr.ing. Marin Marin, Prof.Petroman Cornel, Ec. Popovici Dumitru și Ec. Popovici Florin, Familia Ec. Crețu Octavian, Prof.Mariea Sirb Ștefan, Col.Ciupercea Dumitru, ing. Stoita Mircea, ing. Cotuna Ioan, Familia Rus Grațian, Familia Filip Petru, Familia ing. Burtă Florin, Familia Anca Aurel și Augusta, Familia Lt.col. Dulgheru Gheorghe, Familia col. Bogosel Sabin, Familia dr.ing. Nicoleta și Teodor Mateoc, Familia dr. ing. Nedelcu Radu și Anda, Familia Ehegartner Petru și Rodica, Familia Capucean Anișoara,Teodor și Silviu, Familia Grecu Marian și Iolanda etc.

