Bănățenii sunt așteptați la marele festival Rock la Mureș 2019, la Periam Port Timiș

Bănățenii sunt așteptați la a zecea ediție a marelui festival Rock la Mureș 2019, în perioada 12 -14 iulie, pentru o manifestare cultural-artistică de neuitat, la Periam Port Timiș.

Iată mesajul organizatorilor:

”Vă așteptăm acolo unde am început în 2002…. În locul unde natura se contopește cu spiritul nostru și ne oferă contextul ideal pentru a ne simți liberi. Unde sunetele depășesc barierele genurilor muzicale și ne dau posibilitatea de a explora nu doar live-uri de excepție, ci și dj sets pline de ritm. Acolo unde razele de soare ne poftesc afară din cort și ne provoacă să găsim răcoare într-un trip cu canoe pe Mureș, relaxare în hamac și dans, mult dans…. da, la Periam Port”.

Ce vor găsi acolo participanții: music, sports zone, food zone, camping zone, creative zone, biking, canoe trips on mureș, and many more.

Acestea fiind anunțate, let’s Rock la Mureș!





