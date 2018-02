Banatul este oferit bucureștenilor pe tavă, la Târgul de Turism al României

Timișul, Timișoara, Buziașul, Margina, Asociația Capitală Culturală 2021 și alți reprezentanți ai celui mai vestic județ al țării sunt la Târgul de Turism al României de la București. Încă îi puteți găsi acolo pe reprezentanții Timișului, care promovează cultura, gastronomia și obiceiurile din acest județ.

Sâmbătă puteți vedea cum meșterul Liviu Iancu Popa din Birda împletește coșuri de nuiele la standul celui mai vestic județ al țării sau puteți gusta din produsele tradiționale din Margina ori puteți afla informații despre evenimentele Timișoarei și ale Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană. Tot acolo în stand aveți parte și de oferta stațiunii Buziaș sau ale ghizilor turistici din vest de țară.

Îi găsiți și astăzi acolo. La Romexpo, în Hala B2, Stand 109, la Târgul de Turism de la București. Vineri, în 23 februarie, au avut loc, pe scena târgului, dansuri din Banat, cu Ansamblul Izvorașul din Buziaș.

Tema promovării Timișului din acest an este „Banatul pe tavă”.

„Cel mai important motiv pentru care îi invităm pe turiști să ne viziteze îl reprezintă multiculturalitatea și aici oferim o listă a evenimentelor etniilor care trăiesc aici, dar și a locațiilor unde puteți testa cultura lor gastronomică (restaurante cu specific maghiar, german, sârbesc etc). În ce privește ocaziile, de departe, cea mai importantă o reprezintă Programul cultural al Asociației 2021, la care noi am adăuga evenimente consacrate precum Concertul din Peștera Românești, unic în țară, Festivalul Etniilor, Festivalul papricașului de la Buziaș, Zilele Lacului Surduc, www.turismtimis.ro, Cicloturism in Timiș, www.turismtimis.ro. ș.a”, a spus Delia Barbu, directorul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Timiș.

Evenimentele sunt organizate de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Timiș cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, alături de Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Orașului Buziaș, Primăria Comunei Margina și Asociația Timișoara2021 .

