Banatul muzical, la Festivalul Internațional „George Enescu”

La cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”, care se desfășoară în perioada 31 august – 22 septembrie 2019, sub directoratul artistic al lui Vladimir Jurowski, Banatul muzical va fi reprezentat de Orchestra Filarmonicii „Banatul” din Timișoara și de prof. dr. Constantin-Tufan Stan (dascăl la Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu” din Lugoj, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România), care va susține o prelegere despre prima prezență concertistică enesciană la Arad. Între protagoniști, remarcăm și participarea violoncelistei Oana Unc-Marchand, originară din Lugoj, prezentă pe scena Sălii Mari a Palatului cu Orchestre National de France, și a tenorului Liviu Indricău, solist al Operei Naționale Române din Capitală. „Pe scenele de concert bucureștene nu va fi prezentă nicio creație aparținând unui compozitor bănățean – Zeno Vancea, Sabin V. Drăgoi, Vasile Ijac, Nicolae Ursu, Tiberiu Brediceanu, Filaret Barbu au devenit, se pare, piese de muzeu, nume destinate a fi însăilate în cuprinsul unor lexicoane, pentru uzul studenților silitori la cursurile de istoria muzicii românești”, a remarcat prof. dr. Constantin Tufan Stan, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Muzica bănățeană va răsuna totuși prin acordurile baladei “Miorița”, varianta culeasă de Sabin Drăgoi în comuna Belinț în 1934 (pe scena Sălii Mari a Palatului din Capitală, prin Concert românesc de György Ligeti, în interpretarea Orchestrei Române de Tineret, sub bagheta lui Michael Sanderling) și ale lui Béla Bartók (Dansuri populare românești, într-o variantă oferită de violonistul Ziyu He, acompaniat la pian de Christopher Hinterhuber), pe scena Studioului de concerte al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în părțile a II-a (Brâu) și a III-a (Pe loc) inspirate din melopeile culese, în 1913, în comuna Igriș.

