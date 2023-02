Bani din PNRR pentru Castelul Huniade din Timişoara, după ce președintele CJT Alin Nica a contestat lista obiectivelor finanţate prin acest program

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a declarat, vineri, pentru News.ro, că cea mai veche clădire din Timişoara, Castelul Huniade, aflată în plin centrul oraşului, va primi totuşi finanţare din PNRR, după ce CJ Timiş a contestat lista prezentată de Ministerul Culturii cu obiectivele incluse în program.

Alin Nica a precizat că finanţarea este de 4,2 milioane de euro.

”Am primit neoficial informaţia că proiectul nostru va fi semnat până la urmă şi va primi o finanţare de 4,2 milioane de euro pentru că este primul în lista de rezervă şi, aşa cum mi-a spus ministrul de acum jumătate de an, va urma şi o supracontractare a acelui program cu finanţare asigurată din bugetul de stat ca să ne asigurăm că toate fondurile europene vor fi cheltuite, în caz că proiectul eşuează, să nu ne dăm peste cap să facem noi sesiuni de finanţare pentru un singur proiect şi întotdeuna se supracontractează cu10-20-30 la sută, în funcţie de program, astfel încât gradul de absorbţie să fie maxim. Ne aşteptăm ca procedurile administrative să dureze câteva săptămâni şi să fim chemaţi la Bucureşti, să semnăm contractul de finanţare”, a declarat Nica.

Suma reprezintă 10 la sută din necesar, dar CJ Timiş a mai atras o finanţare de 10 milioane de euro din fonduri transfrontaliere.

”4,2 milioane de euro reprezintă aproximativ 10 la sută din necesarul nostru de finanţare, inclusiv dotări şi echipări corespunzătoare ale clădirii. Însă, pe partea de consolidare a structurii reprezintă o parte importantă din bani pentru că doar consolidarea reprezintă jumătate din întregul cost al proiectului de aproximativ 18 milioane de euro. Mai avem încă 10 milioane de euro antamaţi pe Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria, acesta fiind un proiect strategic în cadrul acestui program. Dacă adunăm cele două componente, cele două posibile finanţări, aproape că am ajuns la acoperirea finanţării necesare pentru consolidarea clădirii şi pentru reabilitarea ei”, a declarat Nica.

Alin Nica a adăugat că speră ca Ministerul Culturii să avizeze varianta propusă de CJ Timiş, în care curtea interioară este acoperită.

”Eu mă aştept să aprobăm proiectul tehnic în primăvara acestui am pentru că până în aprilie proiectantul are termen să finalizeze şi să predea proiectul tehnic. Sper că partea de avizare la Ministerul Culturii să nu dureze foarte mult, ştiut fiind faptul că data trecută, la faza de studiu de fezabilitate am avut anumite probleme cu acoperirea curţii interioare, o dispută între noi şi Ministerul Culturii care persistă şi astăzi, dar sper că cei din acea comisie de avizare să schimbe optica şi să gândească mai modern, mai actual, cu cerinţele zilei de astăzişi să avem şi noi această clădire extinsă cu o zonă de exprimare artistică mult mai generoasă, decât strict edificiu creat în secolul al XV-lea. Aşa sunt marile muzee din capitale europene. Am fost în Berlin, am fost în Madrid. Amsterdam. Toate acele clădiri comparabile ca şi vechime cu clădirea noastră, au curţile interioare acoperite şi acolo se desfăşoară o serie de evenimente culturale care lărgesc aria de exprimare artistică şi potenţialul de valorificare a acestei clădiri, din acest punct de vedere. Şi asta dorim şi noi aici, la Timişoara şi sper ca Ministerul Culturii şi l-am rugat pe domnul ministru să insiste astfel încăt să nu avem probleme la partea de avizare cu acest aspect al acoperirii curţii interioare”, a declarat Nica.

Castelul Huniade a fost construit între 1308 şi 1315, în vremea lui Carol Robert de Anjou, şi reconstruit în timpul lui Iancu de Hunedoara, între 1443 şi 1447.

Acesta este socotit drept cea mai veche clădire din Timişoara încă în picioare. A fost închis în urmă cu aproape 15 ani pentru reabilitare, însă din cauza numeroaselor probleme şi a lipsei fondurilor, lucrările nu au mai fost finalizate.

Anul acesta, cu prilejul Capitalei Europene a Culturii, se va deschide Sala Cavalerilor din aripa de nord-vest a Castelului Huniade, care a fost deja consolidată prin proiectele anterioare. Aici vor avea loc o serie de evenimente, în vara acestui an.

