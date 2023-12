Bani și libertate! Antreprenoriatul este o ispită a gândului, curbează spațiul și timpul!

Cartea Bani și libertate. Ghid de bune practici, scrisă de antreprenorul Ovidiu Toader, va fi lansată în 8 decembrie, de la ora 14.00, la UVT, bdul. Vasile Pârvan nr. 4 Timișoara.

Invitați Călin Costinaș, deputy Ceo Profi Food Rom

Dr. Adrian Bădescu, fondatorul Medicis, președintele GPS UVT

Adrian Boruz, senior global manager Vodafone

Prof.univ.dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT

Antreprenoriatul nu e despre bani. Nici măcar buticarul nu deschide o afacere pentru a face (doar) bani. Antreprenoriatul este despre libertate, gânduri ispititoare, cărări nebătute și lumi nevăzute.

Antreprenorii curbează spațiul și timpul, creînd o punte între prezent și viitor.

Ovidiu Toader născut în 1974 este antreprenor, iar din 2014, antrenor de antreprenori (business coach). A lucrat cu peste 1 200 de antreprenori si manageri din Romania si Europa în mai mult de 13 000 de sesiuni de coaching.

A fost speaker la sute de evenimente de afaceri, fiind implicat in continuare ca antreprenor si investitor in mai mult de 15 businessuri ce au generat în ultimii 30 de ani cifre de afaceri de sute de milioane de euro si peste 1 000 de locuri de munca.

A absolvit Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Managementul Firmei, la Universitatea de Vest din Timisoara.

In 2009 a vandut o afacere catre unul dintre liderii mondiali in domeniul importului si distribuirii de feronerie pentru mobila si electrocasnice, intr-o tranzactie de cateva milioane de euro.

A infiintat o companie subsidiara a acestei firme, pe care a condus-o pana in septembrie 2014, dubland cifra de afaceri si asigurandu-i pozitia de lider pe piata romaneasca.

In perioada 2010–2012 a invatat coaching sistemic in cadrul Scolii Metasysteme Coaching. Lucreaza individual si in echipe cu antreprenori si manageri in programe de antrenamente in Conducerea Afacerii. In misiunea sa de business coach se ghideaza dupa cinci valori-cheie: claritate, eficacitate, rezultate, energie si empatie.

Comentarii

comentarii