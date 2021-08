Banii pentru ”prioritățile culturale” ale Timișoarei ajung la comunitatea LGBTI+ și la ONGurile cu care este asociat un consilier personal al primarului Dominic Fritz

În urmă cu câteva zile, Daniel Funeriu, fostul ministru al învățământului, atrăgea atenția asupra ”tendinței de mafiotizare ONGistică din România”. Ministrul vorbea despre sume colosale de bani publici merg către ONGuri dubioase, în realitate pușculițe de bani pentru partide și oameni politici. Exemplul concret este ”modul în care, recent, au fost alocate multe milioane din bani publici în Timișoara”, pentru pe ONGurile de partid, în special cele “culturale” și “educaționale”. Modul de operare este simplu: banii din visteria orașului se cheltuie pe evenimente culturale, greu cuantificabile atât ca și calitate și relevanță, cât și ca rezultate concrete. Cum ” orice porcărie poate fi vândută drept artă”, banii dați unor ONGurilor (sigur, sunt și organizații de calitate cu proiecte recunoscute la nivel național și european) se întorc la partid sau în buzunarul unor privilegiați din politică și administrație. Funeriu mai vorbea de faptul că a văzut <<o astfel de porcărie, cică “artă”, recent în Piața Libertății din Timișoara: vreo 20 de adidași rupți, expuși cu titlul “Pantofii refugiaților”>>.

Pentru ca domnul ministru să fie din nou oripilat, Primăria Timișoara, prin programul TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, finanțează un proiect controversat al comunității LGBTI+: Festivalul Pride TM. Suma de 50.000 pe care organizatorii festivalului au cerut-o primăriei pare mică, dar va fi cheltuită cu ”folos”. Asta pentru că o parte dintre evenimentele ce se vor derula în perioada 6 – 14 august au loc, în chirie, la centrul Faber.

Și acest lucru confirmă de ce este alarmat ministrul Funeriu. Proiectul FABER – The Capacity Building îi are în spate pe Andreea Iager-Tako și Norbert Tako (PLAI, AMBASADA, JazzTM și BEGA!), Valentin Mureșan și Cristina Potra Mureșan (implicați în Timotion, Alergotura, Fundația Comunitară Timișoara și comunitatea Banat IT) și FOR (o echipă de 9 arhitecți care coordonează proiectele Upgrade My City, BETA – bienala timișoreană de arhitectură, LIGHT EDU și Unde Locuiesc Eu). Cei enumerați mai sus sunt oamenii care iau bani de la foarte multe dintre proiectele finanțare din bani publici de Primăria Timișoara. Nici nu este greu pentru că unul dintre ei, Valentin Mureșan, este ”decât” consilierul personal al primarului Dominic Fritz.

De altfel, Asociația Centrul Cultural PLAI a mai primit în luna iunie 550.000 de lei de la Primăria Timișoara prin programul cultural prioritar TM2023 RESTART.

La asemenea ”priorități culturale” pentru ONGurile prietene nu este de mirare că proiectele pentru Capitala Culturală 2023 rămân nefinanțate, fondurile publice fiind deturnate prin Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Primăria Timișoara le-a mai aprobat celor de la Pride TM să se manifeste în Parcul Central, vizavi de Catedrala Mitropolitană și în Parcul Rozelor. Toate acestea în timp ce la București o acțiune a aceleiași comunități nu a primit aprobările necesare.

