Banii strânși la „Cursa Rățuștelor pe Bega” merg, în 2021, la dotarea unui liceu pentru elevi cu deficiențe de vedere

Vineri, 17 septembrie, începe Bega Bulevard 2021. Și în acest an, unul dintre cele mai atrăgătoare evenimente rămâne Cursa Rățuștelor pe Bega, care ajunge, în acest an, la ediția a XIV-a. Evenimentul este o inițiativă caritabilă a Clubului Rotaract Timișoara, care presupune lansarea unor rățuște artizanale pe râul Bega, o întrecere între ele și premierea primelor 15 care ajung la linia de finish.

Ca de fiecare dată, evenimentul are și un scop caritabil. Anul acesta, fondurile strânse din vânzarea biletelor de participare la cursă vor fi redirecționate spre dotarea și dezvoltarea Liceului Teoretic Special „Iris”, cu scopul atingerii potențialului maxim de dezvoltare al elevilor cu deficiențe de vedere.

Potrivit lui Sebastian-Aurelian Ștefănigă, președinte al Clubului Rotaract Timișoara 2021-2022, achiziționarea de rățuște se face fie online pe site-ul https://ratustepebega.ro/, fie de la standurile fizice amplasate în Iulius Town Timișoara, în perioada 8-16 septembrie 2021, zona Food Court, sau pe malul râului Bega, în perioada 17-19 septembrie 2021, chiar în cadrul. Prețul unui bilet este de 10 lei, iar rățuștele vor fi lansate în cursă de pe podul Mihai Viteazu, în data de 19 septembrie 2021, la ora 17:30.

„Clubul Rotaract Timișoara este o organizație non-guvernamentală formată din tineri care doresc să se dezvolte alături de comunitatea din care fac parte, prin rezolvarea nevoilor fizice și sociale ale acesteia. De-a lungul celor 13 ediții ale «Cursei Rățuștelor», am reușit să achiziționăm aparatură de specialitate pentru Clinică de Pediatrie ll «Bega», Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Spitalul de Copii «Louis Țurcanu», Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu», am dotat un atelier de robotică și am achiziționat tablete pentru Casa «Frații lui Onisim» și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Dumitru Ciumageanu»”, amintește Sebastian Ștefănigă.

