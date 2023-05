Bănuielile lui Culiță Chiș par să se confirme. Noul lot de tramvaie comandate de Timișoara la Bozankaya, vopsite cu galben

În urmă cu o săptămână, Culiță Chiș acuza Primăria Timișoara că l-a concediat pentru că a refuzat să accepte colorarea tramvaielor pe care orașul le comanda de la turcii de la Bozankaya în galben și nu cu violet, așa cum era în contractul de finanțare cu fonduri europene. Din primele informații, se pare că bănuiala se confirmă, iar turcii au făcut, miercuri, public un anunț prin care confirmă că a fost semnat acordul pentru producția a 17 noi garnituri de tramvai, iar alăturat au prezentat o poză cu tramvaie colorate în galben.

”Tramvaiul nostru, deținător record de premii cu tehnologia revoluționară, a fost îndrăgit de timișoreni. A fost semnat contractul pentru 17 tramvaie suplimentare ecologice, care oferă conducere fără catenară până la 70 de kilometri cu bateria sa, iar producția a început. Tramvaiele vor fi pe drumul de la Ankara la Timişoara în curând!”, au anunțat pe Facebook cei de la Bozankaya.

Cel care s-a ocupat de contract inițial, în mandatul lui Nicolae Robu, Culiță Chiș, avertiza asupra acestei situații, spunând că o asemenea modificare nu ar fi permisă și că fondurile europene cu care s-ar susține finanțarea, nu ar permite acest lucru.

Culiță Chiș spunea că a fost dat afară din primărie și pentru că ar fi refuzat să semneze pentru o asemenea modificare. Între timp, instanța judecătorească a obligat municipalitatea să îl reintegreze pe Chiș.

”Refuzul nostru de a schimba culoarea tramvaielor din alb-violet în galben-negru. Astfel conducerea Primăriei Municipiului Timișoara mia cerut în scris pe WhatsApp, să fac demersurile pentru schimbarea culorilor tramvaielor din alb-violet în galben- negru. Știind că aceasă schimbare poate periclita derularea proiectului, am făcut în scris solicitare către ADR Vest să ne comunice și punctul lor de vedere, solicitare semnată doar de mine în calitate de manager de proiect, așa cum prevede proceduri de comunicare cu ADR Vest. Prin adresa nr 3932/08.02.2024, ADR Vest au comunicat că nu poate fi schimbată culoarea tramvaielor fără a pune în pericol finanțarea proiectelor. Prin adresa nr. SC2023-5211/28.02.2023 am înaintat conducerii Primăriei Municipiului Timișoara, semnată de majoritatea membrilor echipei de implementare, refuzul de a schimba culoarea tramvaielor pentru că se pune în pericol finanțarea acestor proiecte în valoare de 300.000.000 lei, la care am atașat răspunsul primit de la ADR Vest”, spunea Chiș într-o notă de informare către CLT, înaintată în cursul acestei luni.

Culiță Chiș mai spunea că de modificarea de culori, cu riscurile aferente, s-ar face vinovat viceprimarul Ruben Lațcău.

