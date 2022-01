Bărbat din Șag, arestat preventiv, acuzat că a împușcat mai mulți câini maidanezi, după ce a fost atacat de o haită

Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, au pus in executare, azi dimineata, un mandat de perchezitie domiciliara in localitatea Sag, la un barbat in varsta de 64 de ani, acuzat ca a impuscat mai multi caini maidanezi.

Acesta a fost identificat in cadrul unei anchetei declansate in urma cu cateva zile, dupa ce politistii au aflat ca, in 2 ianuarie, o persoana necunoscuta a tras cu arma pe strada si a impuscat mai multi caini maidanezi din zona Garii Sag, un caine fiind chiar ucis.

In urma perchezitiilor de azi, efectuate cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Timis, oamenii legii au ridicat un pistol calibru 9×19, o arma de vanatoare si o arma lunga de tir, precum si munitia aferenta acestora, toate detinute ilegal.

Barbatul a fost condus la sediul politiei in vederea audierii, urmand a fi retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timis. Este acuzat de savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si uciderea animalelor fara drept.

Potrivit unor surse judiciare, citate de presa locala, ar fi vorba despre un fost patron de spalatorie auto din Timisoara, care a decis sa lichideze maidanezii din zona garii din Sag dupa ce ar fi fost atacat de haita cainilor fara stapan si s-ar fi salvat in ultimul moment. A mers acasa, s-a inarmat cu un pistol Glock de calibru 9 mm, cu care s-a intors la gara si a inceput sa traga fara mila in animalele pericol public din zona, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii