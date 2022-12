Bărbat din Vaslui, reținut după ce a violat un minor într-un sat din Timiș

Barbat retinut pentru viol. Va ajunge in fata judecatorilor, dupa ce a abuzat un minor

Un barbat de 42 de ani, a fost retinut de politistii din Belint, fiind acuzat ca ar fi violat un minor. Individul, de loc din Vaslui, locuieste de ceva vreme la Secas, iar miercuri seara, un localnic a anuntat politia, sustinand ca a fost martor la niste scene ingrozitoare. Barbatul a fost luat pe sus de catre oamenii legii, care, dupa discutii cu procurorii si administrarea unor probe, au decis retinerea barbatului pentru 24 de ore. Pe timpul retinerii, politistii vor solicita arestarea barbatului, pentru viol in forma continuata si asupra unui copil cu dizabilitati. Barbatul va fi dus in fata judecatorilor din Faget, care vor decide in cursul zilei de joi, daca individul va fi arestat pentru o perioada de 30 de zile.

Sursa: Lugoj Info.ro

