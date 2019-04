Bărbatul care a hărțuit elevele din Pecica a fost prins

Fete hărțuite pe stradă în Pecica, în plină zi. Totul a fost făcut public pe Facebok, când o elevă a Liceului „Gheorghe Lazăr” din Pecica a postat un filmuleț cu un bărbat care a abordat-o și i-a cerut să întrețină relații sexuale pe bani. O altă tânără a distribuit postarea după ce a fost și ea hărțuită de același bărbat.

„Acest om abordeaza fete pe strada intrebandu-le cat este ceasul iar apoi punandu-le intrebari foarte vulgare. Spun pentru ca si eu am patit-o. Din pacate nu am putut sa-l filmez pentru a avea dovezi. Eram impreuna cu verișoara mea, iar acest tip s-a oprit in fata noastra intrebandu-ne cat este ceasul, politicoasa eu i-am raspuns iar apoi m-a intrebat daca doresc sa vin cu el pentru doua milioane. Dupa ce am auzit asta, ne-am grabit amandoua acasa pentru a anunta parintii. Va rog frumos, cei care aveti copii mici aveti grija, astazi a fost vazut in fata liceului teoretic G.H Lazar de o colega de-a mea, ea a facut si filmarea, pentru ca a patit la fel!!! Eu rog foarte mult interventia politiei, pentru ca din acea zi, acest om banuiesc ca este tot in pecica. Va rog frumos!!!”, a scris o elevă din Pecica pe contul său de socializare, cerând ajutor pe Facebook. Mai multe tinere din Pecica au recunoscut că și ele au fost hărțuite de același bărbat și spuneau că le este frică că va aborda copiii de școală generală.

Postarea a fost văzută de polițiștii locali, care au intervenit și l-au prins pe hărțuitor. Apoi, au făcut public identitatea acestuia, tot pe Facebook unde a avut loc o adevărată dezbatere a comunității din Pecica. „Și acum să vă dăm și vestea bună: l-am prins pe individ – care nu este „cel din Cocota” și nici nu are „ochii roșii” cum spuneau unii cu convingere… – ci este din Nădlac, dar locuiește la bunica lui, în Pecica, aproape de liceu.

Este Ch. Adrian-Cristian, în vârstă de 32 de ani, nu lucrează așa că o chinuie pe biata lui bunică (femeie trecută de 80 de ani), pe spinarea căreia trăiește. Așadar, l-am prins, l-am dus la sediu și, împreună cu colegii de la Grupul de Jandarmi Pecica, l-am identificat, verificat și, evident, amendat (mulțumiri speciale pentru Călin Șimăndan și Mihai Aunofresei de la Jandarmerie, care s-au implicat direct în acest caz).Pasul următor va fi realizat de colegii de la Poliția Orașului Pecica. După ce vor audia câteva dintre fetele pe care individul le-a terorizat cu „elanul de amorez”, îi va fi întocmit un dosar penal. Mai ales că și Poliția din Nădlac îl caută pentru niște fapte de voyeurism…”, au scris polițiștii locali pe Facebook.

