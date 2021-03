Bărbatul din Timişoara, care l-a ameninţat cu moartea pe Raed Arafat, a fost internat într-un spital de psihiatrie

Un bărbat din Timişoara, care în 10 martie l-a ameninţat, într-un video postat pe Facebook, pe secretarul de stat Raed Arafat, a fost internat într-un spital de psihiatrie din Timiş, în urma unei decizii a instanţei de judecată. Bărbatul i-a transmis lui Arafat că-l va lovi cu un topor, cu un ciocan şi cu o rangă,

”La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara a fost înregistrat la data de 12.03.2021 dosarul penal cu nr. 2029/P/2021, în care se efectuează urmărirea penală faţă de un suspect, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj (…). În fapt s-a reţinut suspiciunea rezonabilă că în data de 10.03.2021, în jurul orelor 12:00, aflându-se pe marginea drumului judeţean ce face legătura între localitatea Săcălaz şi Sânmihaiul Român, jud. Timiş, cu ocazia unei transmisiuni video pe reţeaua Facebook, suspectul l-a ameninţat cu acte de violenţă pe un secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, în sensul că îl va lovi cu un topor, cu un ciocan şi cu o rangă, aceste acte având legătură cu activitatea profesională a persoanei vătămate”, se arată într-un comunicat de presă, de vineri, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Procurorul de caz a dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice faţă de bărbat.

”Potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de IML Timişoara la data de 19.03.2021, s-a concluzionat că persoana expertizată a avut discernământul abolit, raportat la fapta cercetată şi s-a recomandat aplicarea de urgenţă a măsurii de siguranţă prev. de art. 110 Cp (internarea medicală), având în vedere potenţialul agresiv şi modificările halucinator-delirante prezentate de suspect. Având în vedere aspectele evidenţiate în cuprinsul raportului de expertiză medico-legală, la aceeaşi dată procurorul a formulat propunere către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara, de luarea a măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”, se mai arată în comunicat.

Magistraţii de la Judecătoria Timişoara a admis propunerea Parchetului, iar faţă de bărbat s-a dispus internarea medicală provizorie într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.

Împotriva deciziei se poate formula contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare.

Bărbatul intrenat într-un spital de psihiatrie din Timiş se numeşte Daniel Gaşpar. Acesta a adresat ameninţări la adresa secretarului de stat în cadrul MAI, Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook, în cadrul unei înregistrări video.

”Domnu’ Arafat. Astăzi ţi-am pregătit ceva frumos. Vreau să vă arăt ce am pregătit pentru domnu’ Arafat”, spunea Daniel Gaşpar, într-o înregistrare de pe pagina sa de Facebook, înainte de a prezenta un topor, un ciocan, o rangă şi o lopată. „Îţi dau să vezi ce trebuie să primeşti dacă nu îţi dai demisia de bună voie şi nesilit de nimeni, ca să fii judecat cum trebuie că ai trădat poporul român. Uite ce îţi dau eu. Am, frate, aici un topor. Pistol nu am, că nu vrea să îmi dea lumea, că ştie că mă ţine să vin la Parlament. Toporul nu vreau să îl folosesc pentru că nu sunt omul care vrea să facă la fel ca voi crime, dar dacă trebuie, o să folosesc şi toporul pentru poporul român”, spunea bărbatul în înregistrare.

Timişoreanul a mai aratat că a pregătit un ciocan cu care să îi dea lui Raed Arafat peste mâini şi o rangă cu care să îi dea peste glezne „dacă nu termină cu prostiile”, precum şi o lopată pentru „groapa pe care ai săpat-o pentru România, să te îngrop în ea”.

”Arafat, vin după tine. Dă-ţi demisia cât mai ai timp, să intri într-o puşcărie şi să nu mori. Îţi fac o promisiune. Ai de ales. Varianta A. Îţi dai demisia şi laşi poporul român să trăiască în pace şi e valabil şi pentru ăia din guvernare. Eu o vreau pe doamna Şoşoacă în Guvern pentru că e un om corect şi a ţipat pentru România. (…) Dacă nu pleci de acolo, Arafat, cu demisia, aşa de bună voie, o să fii luat cu forţa şi o să mestecăm din tine, crede-mă. Mestecăm fiecare parte din tine până nu mai rămâne nimic”, mai spunea timişoreanul în înregistrara care ulterior a fost ştearsă de pe pagina de socializare.

