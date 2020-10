Bătaie generală pe stadion, la meciul dintre ACS Poli şi Progresul Ezeriş

Meciul dintre ACS Poli şi Progresul Ezeriş, din Liga a treia, a fost întrerupt după o bătaie între doi jucători şi un oficial.

Totul a plecat după ce portarul de rezervă al lui Poli, Alexandru Andrei Filip i-a lovit pe un oficial al Progresului, pe Cristian Șodâncă, dar şi pe jucătorul Andrei Jula, după ce între cei doi fotbalişti a existat o altercaţie.

Meciul s-a întrerupt în minutul 65, după ce Jula a fost înlocuit şi a venit pe bancă. Cei doi au început să se înjure, iar portarul Filip, aflat în tribună, a ajuns imediat jos, potrivit Liga2.ro.

,,Filip l-a făcut pe Andrei boschetar, el a ripostat, apoi Filip a scuipat din tribună. În câteva secunde a fost jos, a intrat printr-o portiță din gard. A venit spre Jula, am încercat să-l opresc și m-a lovit cu pumnul. Apoi l-a lovit și pe Jula și s-a iscat un meleu. E păcat că s-a întâmplat așa ceva la Timișoara, nu într-un sat! Vom face probabil un memoriu. Nici jucătorul meu nu ar fi trebuit să riposteze, acum probabil va lua și el multe etape de suspendare”, a spus Cristian Șodâncă, delegatul Ezerișului.

”Eu eram pe partea cealaltă, la tribuna a doua. Am văzut că se face un meleu, de acolo nu am văzut cine a lovit. Probabil dacă stăteam eu pe bancă nu se întâmpla așa ceva, dar acum, cu aceste reguli, nu e voie. Am înțeles că Filip i-a lovit pe delegat și încă un jucător. După meci imediat i-am cerut scuze vicepreședintelui și îmi cer scuze eu față de toți. Imediat am spus că cine a făcut asta să plece, nici nu știam cine e. Pe Filip l-am legitimat chiar în 5 octombrie, pentru că a plecat Gakos în Grecia și am zis să luăm un al treilea portar. Dar eu nu tolerez așa ceva. Am înțeles că cei doi jucători se cunosc și la final se și pupau, își cereu iertare”, a declarat Muşat, oficial de la Poli.

Meciul a fost câştigat de Poli, cu scorul de 2-0.

Sursa: realitateasportiva.net

