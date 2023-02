Bătaie în instanță Timișoara – Mehedinți, între două cântărețe de muzică populară, pentru paternitatea unui cântec

Judecatorii Tribunalului Bucuresti urmeaza sa decida, la termenul din 7 martie, dupa un an si jumatate de dezbateri, cine detine drepturile de autor asupra unei melodii populare, care este disputata de doua dive ale folclorului romanesc.

Olguta Berbec, timisoreanca prin adoptie, dupa ce s-a casatorit cu taragotistul Remus Novac, se afla in plin proces cu Niculina Stoican, dupa ce, in septembrie 2021, a actionat-o in judecata sub acuzatia ca i-ar fi furat o melodie, scrie impactpress.ro.

Cantareata de muzica populara sustine ca Niculina Stoican ar fi recunoscut, in cadrul interogatoriului din dosarul 25672/3/2021, ca i-a furat piesa.

Pentru a demonstra autenticitatea piesei sale, Olguta a depus dovezi care arata ca melodia in litigiu, „Dragoste veche si noua”, este inscrisa la Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, inca din 2015, unde ea apare ca autor al liniei melodice si versurilor. Niculina Stoican a lansat melodia cu aceeasi linie melodica in 2021.

In fata instantei de judecata, Niculina s-a aparat declarand ca nu a auzit niciodata piesa Olgutei Berbec, iar piesa ei este culeasa din folclor. Cu toate acestea, cand a fost intrebata de magistrat “sunteti de acord ca linia dumneavoastra melodica e identica cu cea a piesei Olgutei Berbec?”, vedeta din Mehedinti a raspuns “DA”!

”Sunt intr-o situatie ciudata cu Niculina Stoican. Avem un proces pe rol, pe care eu l-am intentat, deoarece in 2021 ea a lansat un cantec asa-zis nou, dar a carui linie melodica imi apartine 100%, inca din 2016.

Nu m-ar fi deranjat daca il cerea sau, cel putin, specifica provenienta, ba mai mult, mi-a facut o notificare YouTube in care dorea stergerea cantecului meu din mediul online, pe motiv ca dansa este autoarea. Practic, de aici a fost obligatoriu procesul, pentru ca YouTube-ul a cerut stabilirea originii piesei in instanta”, a declarat Olguta Berbec pentru viva.ro.

Ea a afirmat ca nu a dorit aceasta situatie. Procesul se judeca, se amana si dureaza deja de mult timp.

”Mie nu-mi mai trebuie nicio clarificare sau concluzie. In momentul interogatoriului la care am fost prezente amandoua impreuna cu avocatii, Niculina Stoican a recunoscut, intrebata fiind de judecator, ca piesele sunt identice. Sau, cu alte cuvinte, a recunoscut ca a furat”, a adaugat Olguta Berbec.

”Nu trec prin momente foarte placute, nu vreau sa dau nicio declaratie pe acest subiect”, a raspuns Niculina Stoican, cand i-a fost ceruta opinia cu privire la procesul cu Olguta Berbec.

