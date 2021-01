Bătăușul care l-a desfigurat în bătaie pe notarul timișorean Vio Panduru, plasat în arest la domiciliul… în Drobeta Turnu-Severin

Judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Timisoara a respins propunerea procurorilor de arestare preventiva a inculpatului Raceanu Ionut Denis, 23 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, acuzat de agresarea notarului Vio Panduru.

Acuzatia formulata de procurori impotriva tanarului practicant de K1 este de ultraj, infractiune pedepsita cu pana la 5 ani de inchisoare, la care se adauga o treime de pedepsa, in conditiile in care victima este un functionar public care era in timpul serviciului.

“Respinge propunerea de arestare preventiva a inculpatului R.I.D. formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

Dispune luarea masurii preventive a arestului la domiciliu fata de inculpatul R.I.D., cercetat pentru savarsirea infractiunii de ultraj prevazuta de art. 257 alin. 1 CP, raportat la art. 193 alin. 2 CP, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 19.01.2021 si pana la data de 17.02.2021, inclusiv. Impune inculpatului obligatia de a nu parasi imobilul resedinta din mun. Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinti, fara permisiunea judecatorului de drepturi si libertati de la Judecatoria Timisoara”, se mentioneaza in hotararea Judecatoriei Timisoara.

In perioada arestului la domiciliu, Raceanu Ionut Denis nu are voie sa comunice cu persoana vatamata Panduru Iosif Viorel si este obligat sa se prezinte in fata organului de urmarire penala, a judecatorului de drepturi si libertati, a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata ori de cate ori este chemat.

Hotararea privind arestul la domiciliu nu este definitiva, putand fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. De remarcat ca Raceanu Ionut Denis nu este o persoana cu retard sau cu discernamantul diminuat, care nu putea estima gravitatea faptelor sale, in conditiile in care, in 2019, a absolvit Facultatea de Management si Turism Rural din cadrul USAMV Timisoara.

Sa mai spunem ca la atacul asupra notarului Vio Panduru a participat si luptatorul de K1 Adrian Mitu, unul dintre cei mai buni sportivi al clubului Iguana Timisoara, care a declarat procurorilor ca nu a aplicat nicio lovitura victimei, dimpotriva, a aparat-o de furia nestapanita a agresorului Ionut Raceanu.

