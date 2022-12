”Bate un vânt sec, printre pinguinii de carton ce străjuiesc Fântâna cu Pești”, spune Adrian Orza, fostul viceprimar al Timișoarei

Prețurile astronomice de la Târgul de Crăciun 2022 din Piața Victoriei organizat de Primăria Timișoara au devenit subiect de cercetare pentru fostul viceprimar Adrian Orza. Concluzia trasă este aceasta: “Sărăcăcios și trist….!”

”Am trecut azi pe la Târgul de Crăciun din Centru. Prețuri astronomice. Am întrebat un comerciant pe care îl știu de la primul târg pe care l-am organizat cu ani în urmă, cât îi taxează Primăria?

Mi-a spus că cei care vând altceva decât mâncare, plătesc cam 7000 la Primărie si cam 800 la Casa de Cultură, plus taxa către Retim, cam 8000 de lei per total. Cei care vând kurtos, ajung până la 17.000 de lei. Autoritatea locală și-a luat banul. De parcă ăsta e scopul târgului? Chiar nu s-a gândit nimeni că suprataxarea va duce la creșterea prețurilor și decesul comercial al evenimentului? Și atunci se explică faptul că in afară de ziua deschiderii, bate vântul prin zonă. Cine cumpără turte cu 20 lei și kurtos cu 25? Sărăcăcios, și trist. Trecătorii păstrează distanta față de căsuțe. Bate un vânt sec, printre pinguinii de carton ce străjuiesc Fântâna cu Pești, proaspăt sinucisă cu 130.000 de euro”, este concluzia lui Orz

