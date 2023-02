„Becali”, unul dintre locotenenții liderului interlop Lucian Boncu, liberat condiționat din Penitenciarul Timișoara

Condamnat la 3 ani si zece luni de inchisoare in dosarul traficului de droguri al capilor lumii interlope din Timisoara (140/30/2020), Alin Cionca, zis si „Becali”, a fost liberat conditionat, azi, de Tribunalul Timis, instanta care a admis contestatia detinutului impotriva hotararii Judecatoriei Timisoara, care i-a recomandat un alt termen pentru reinnoirea cererii.

„Respinge, ca neintemeiata, propunerea de liberare conditionata formulata de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Timisoara cu privire la condamnatul Cionca Alin Ionut, in prezent detinut in Penitenciarul Timisoara. Stabileste termen pentru reinnoirea propunerii sau a cererii dupa data de 14.04.2023”, a decis Judecatoria Timisoara, la termenul din 12.01.2023, hotarare care a fost contestata la instanta superioara.

Paradoxal, magistratul care, la termenul de azi, a admis contestatia formulata de Alin Cionca si l-a scos de dupa gratii este nimeni altul decat Adriana Stoicescu, fosta presedinta a Tribunalului Timis, judecatoarea care, in 30.07.2021, a solutionat dosarul traficului de droguri, in prima instanta, si l-a condamnat pe „Becali” la 4 ani si sase luni de inchisoare.

„Azi, cand am intrat in sala si am vazut cine este presedintele completului de judecata, am zis, clar, apelul va fi respins. Dar, doamna judecatoare Adriana Stoicescu nu mai este patimasa. Mi-a permis sa pledez 45 de minute.

Am insistat pe faptul ca a executat 2/3 din pedeapsa si are si zile de munca. Plus ca a fost cuminte in penitenciar, a avut 10 recompense si nicio sanctiune. De ce sa-l mai condamnati o data, doamna presedinta, am intrebat retoric”, spune avocatul Florin Kovacs.

„Admite contestatia formulata de contestatorul Cionca Alin Ionut impotriva sentintei penale 81 din 12.01.2023 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosarul 136/325/2023. Desfiinteaza hotararea atacata si, in rejudecare, admite propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Timisoara cu privire la condamnatul Cionca Alin Ionut. Dispune liberarea conditionata a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 207/2021 emis in baza sentintei penale 171/2021 a Tribunalului Timis. Atrage atentia condamnatului asupra prevederilor art. 104 cod penal, privind revocarea liberarii conditionate”, se mentioneaza in hotararea 161/2023 pronuntata, azi, de Tribunalul Timis. Definitiva.

Potrivit procesului-verbal intocmit, in 04.01.2023, de Comisia de liberare conditionata din Penitenciarul Timisoara, detinutul Alin Cionca, membru al grupului infractional condus de Lucian Boncu, a fost condamnat in apel, de Curtea de Apel Timisoara, la termenul din 30.07.2021, la 3 ani si zece luni de inchisoare, pedeapsa care, transformata in zile, este egala cu 1400 de zile. In aceste conditii, pentru a beneficia de liberare conditionata, detinutul trebuia sa execute 933 de zile.

„Analizand situatia persoanei private de libertate, comisia constata ca, pana la 04.01.2023, a executat 524 de zile, a executat arest preventiv si arest la domiciliu 283 de zile, i se considera executate, ca urmare a activitatilor lucrative, 130 de zile. Total zile castigate si executate, 937 de zile”, se mentioneaza in documentul emis de comisia din penitenciar.

Alin Cionca, zis si „Becali”, a fost acuzat de procurorii DIICOT Timisoara ca, in perioada 2017 – 2019, a aderat la un grup infractional organizat pe raza municipiului Timisoara, avand ca scop derularea de activitati pe linia traficului de droguri de mare risc, respectiv cocaina, scrie impactpress.ro.

