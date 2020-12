Bianca Tirsin va reprezenta România la Miss Universe

Bianca Tirsin (21 ani), deținătoarea titlului Miss Arad 2015, a fost desemnată câștigătoarea concursului Miss Universe România 2020, ceea ce înseamnă că arădeanca va reprezenta țara noastră, anul viitor, la unul dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din lume, Miss Universe.

Anunțul a fost făcut chiar de Bianca Tirsin, pe pagina ei de Facebook:

„Veștile bune vin în zile cu adevărat importante! Este Ziua Națională a României și este ziua în care am fost desemnată oficial Miss Universe România 2020!

Sunt emoționată, sunt fericită și sunt onorată să reprezint România, să-mi reprezint țara și să vorbesc despre frumusețea poporului român la a 69-a ediție Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc anul viitor.

Am luptat pentru acest titlu? Dacă a lupta înseamnă abnegație, rigurozitate, seriozitate, muncă, dăruire până la a uita de tine, atunci da, înseamnă că am luptat, deși mie îmi place să spun și să văd totul ca pe călătorie. Una extraordinar de frumoasă, care a început în urmă cu cinci ani și va continua, iată, pe mult râvnita scenă de la Miss Universe, anul viitor.

Sunt Bianca Tirsin, am 21 de ani, sunt din Arad, sunt studentă la Facultatea de Management, am cochetat șase ani cu lumea modelling-ului, sunt un voluntar implicat, am câștigat doi ani consecutiv două titluri internaționale din Top 5 la cele mai mari concursuri de frumusețe din lume, iar acum îmi doresc să scriu istorie pentru țara mea pentru a treia oară!

Vă invit să îmi fiți alături în călătoria Miss Universe, însă nu înainte de mulțumi familiei, echipei, organizației și tuturor celor care mi-ați transmis gânduri și rânduri la care nici nu speram.

Ce bucurie și ce emoție să aud din nou «Bianca Tirsin, Miss România…».

La mulți ani, România!

La mulți ani, români!”

Comentarii

comentarii