Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, de zece ani în noul sediu

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara împlinește 10 ani de la inaugurarea noului sediu, care o face una dintre cele mai moderne biblioteci universitare. Atunci, la 12 noiembrie 2014, peste 1000 de studenți de la UPT au realizat un impresionant lanţ uman, de la biblioteca veche a Universităţii la cea nouă, care a fost inaugurată oficial. Studenţii s-au înșirat pe o distanţă de mai multe străzi şi, în mod simbolic, au transmis din mână-n mână, 100 de cărţi din vechea locaţie, în cea nouă. Ultima carte transmisă datează din 1914, aparţine marelui matematician Traian Lalescu, primul rector al Universităţii Politehnica Timişoara. Au fost mutate peste 700.000 de volume din vechea clădire în biblioteca nouă, iar transportul acestor cărți a durat șase luni.

Încă din anul 1920, când prin Decret Regal s-a hotărât înfiinţarea Școlii Politehnice la Timișoara, la articolul 38 se stipula că „Personalul administrativ al Şcoalei… cuprinde în afară de director şi subdirector: un bibliotecar”. Primul bibliotecar menţionat în Anuarele Şcolii a fost Eustaţiu Pandele. În 15 martie 1921, acesta înregistra prima carte intrată în patrimoniul bibliotecii: „Beton Arme. Abaques Pratiques pour l’Etablissement des Hourdis et des Poteaux”, o lucrare în limba franceză, apărută la Paris în 1920. După numai şase luni de la începerea primului an universitar timişoarean, se poate vorbi efectiv de constituirea colecţiei Bibliotecii, fondul iniţial de publicaţii fiind obţinut prin generozitatea celor dintâi dascăli.

După doar un an de la înființare, a urmat o perioadă de 16 ani în care, pe lângă bibliotecar, apare menţionat şi un custode de sală, ceea ce demonstrează creşterea numărului de publicaţii şi a numărului de cititori. Activitatea bibliotecii a continuat în toţi anii care s-au scurs, paralel cu activitatea „Şcolii”, ea fiind cea care a asigurat suportul material al pregătirii studenţilor şi al activităţii de cercetare.

Documentele prezente în arhivele instituției relevă rolul cultural, de sursă pentru răspândirea științei și culturii pe care și l-a asumat Școala Politehnică din Timișoara, în spiritul larg al oricărei universități cu chemare umanistă, de știință pură sau aplicativă. Într-un memoriu referitor la activitatea Școlii se spune: „Pe lângă activitatea de specialitate pe care urma să o dezvolte Școala, ea nu putea lipsi în acest loc, la granița țării, să pășească cu curaj la dezvoltarea unui progres cultural pe scară largă, pentru marele public”. Animatori ai vieții culturale din Banat, profesorii și studenții Școlii Politehnice din Timișoara au inițiat o „mișcare culturală la sate”. Traian Lalescu, primul rector al Politehnicii, a organizat o serie de biblioteci școlare, iar studenții au organizat șezători culturale în comune.

Era, de altfel, continuarea unei tradiții de peste un secol, Timișoara fiind primul oraș de pe teritoriul actual al României, dar și primul oraș din vechiul Imperiu Habsburgic în care a fost înființată o bibliotecă publică, cu un rol determinant în culturalizarea maselor. Meritul îi aparține lui Josef Klapka, care, în 15 mai 1815, înfiinţează biblioteca publică, cu posibilitate de împrumut şi cu sală de lectură.

Activitatea bibliotecii Școlii Politehnice a fost începută în clădirea şcolii primare de pe strada Telbisz, unde a activat până în anul 1946, când colecţiile acesteia au fost mutate în sediul de pe strada Piatra Craiului nr.8.

După 1989, Biblioteca Universităţii Politehnica Timișoara a devenit nu doar colecţionara valorilor culturii tehnice ci şi cea care, prin ajutorul oferit de tehnica informaţională a acestui început de mileniu, diseminează informaţiile de ultima oră şi oferă posibilitatea regăsirii acestora prin metode moderne.

În 1993 se implementează accesul liber la raft, iar în 1995 devine prima bibliotecă tehnică informatizată, prin implementarea Sistemului Integrat de Bibliotecă Aleph330, primul fiind Modulul de Catalogare, urmat în 1996 de Modulul de Circulație. Din 1997, BUPT are și pagină web, o premieră la acea vreme, oferindu-se acces și la calatogul online.

În 1996 este conceput proiectul pentru noua clădire, în 2006 încep lucrările, iar în 2014 are loc mutarea în noul sediu.

Aici, Biblioteca UPT aduce o serie de facilități printre care accesul direct la informație, prin consultarea, la raft, a colecțiilor, posibilitatea redactării documentelor în spațiul IT, spații de lectură, săli de studiu grup, sală de videoconferință, serviciu de autoîmprumut și autorestituire, cu descărcare directă în program și acces wi-fi în întreaga clădire.

Pe lângă dotările ultramoderne, Biblioteca asigură și momente de relaxare necesare în perioadele de studiu intensiv (șezlonguri, canapele, sală pentru tenis de masă). În plus, existã și o sală de lectură cu 100 de locuri, deschisă non-stop, un serviciu unicat la nivel național, care a fost folosită chiar și în zilele de Crăciun și Anul Nou.

Astăzi, Biblioteca Universității Politehnica Timișoara este mai mult decât un simplu spațiu de lectură, este unul în care se desfășoarã o serie de evenimente, în special din domeniul științific, dar și cultural-artistic. Aici au loc conferințe, workshop-uri, proiecții de filme, seri muzicale, expoziții de tot felul, festivități, acordãri de premii, lansări de carte etc.

Astăzi, Biblioteca UPT înseamnă circa 1.000.000 de volume, peste 10 km de documente la raft, 8400 mp pe 6 niveluri, peste 200 de bibliotecari angajați de-a lungul timpului, acces liber la raft, informatizarea activităților, 600 de locuri pentru lectură, 100 de locuri în sala de lectură cu program non-stop, implementarea soluției desktop-uri virtuale (VDI) cu Zero Clients (peste 200) și tehnologie PC over IP peste infrastructura unui Private Cloud gestionat cu software de la VMware, 4 multifuncționale și stații de autoîmprumut și autorestituire pentru utilizatori, sistem de restituire 24h, sistem de securitate RFID pentru acces liber la raft, sistem integrat de bibliotecă Aleph500, v.22, peste 200 de evenimente organizate de-a lungul unui an.

La 10 ani de la inaugurarea noului sediu, Biblioteca oferă servicii moderne în pas cu necesitățile comunității academice cum ar fi: accesul la Depozitul Digital Instituțional dSpace, serviciul de acordare DOI (Digital Object Identifier), serviciul de tipărire 3D, serviciul de rezevare online a spațiilor de lectură prin aplicația Setmore și nu în ultimul rând implementarea inteligenței artificiale în activitatea de informare și documentare a utilizatorilor săi.

Biblioteca este un vector de imagine pentru Universitatea Politehnica Timișoara nu numai prin resursele informaționale, serviciile și spațiile oferite comunității academice ci și prin activitatea profesională în domeniul Științelor informării și documentării prin cele 3 conferințe profesionale organizate la nivel național: Biblioteca fără bariere (2016 cu participare fizică), iLibrary (2021 cu participare online), Library 4.0 (2023 cu participare hibridă) și prin reprezentare la nivel național în Consiliul Național al Bibliotecilor (CNB), Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) și la nivel internațional în International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

În 2024 s-a încheiat preluarea și identificarea proiectelor (parte scrisă și parte desenată) din cadrul Arhivei IPROTIM, iar în prezent prin Serviciul de consultare – Arhiva IPROTIM se oferă acces tuturor celor interesați.

În cei 104 ani de existență, Biblioteca UPT s-a adaptat permanent cerințelor utilizatorilor, iar în viitor va trebui să devină un hub informațional, ținând pasul cu evoluția societății.

Comentarii

comentarii