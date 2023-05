Biciclist accident grav pe un pasaj din Timiș

Un barbat a ajuns, marti dupa-amiaza la spital, dupa ce a fost victima unui accident petrecut pe pasajul de pe strada Buziasului. Din primele cercetari facute de politisti, rezulta faptul ca soferul nu a pastrat distanta corespunzatoare in mers si a lovit in plin biciclistul, care circula regulamentar. Conducatorul autoturismului, in varsta de 25 de ani, este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa. Victima, in varsta de 77 de ani, a fost transportata la spital, dupa ce a primit, la locul accidentului, primul ajutor de la un echipaj SMURD. Cercetarile in acest caz continua, pentru a se lamuri exact imprejurarile in care s-a produs accidentul.

