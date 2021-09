Bienala Art Encounters 2021 Our Other Us – peste 100 de mari artiști ai lumii își prezintă lucrările la Timișoara

Joi 16 septembrie, Ovidiu Șandor și Diana Marincu, reprezentanții Fundației Art Encounters, organizatoarea Bienalei Art Encounters 2021, au făcut, în incinta pavilionului ISHO, de pe bulevardul Take Ionescu nr. 46C, Timișoara, o prezentare a amplului eveniment care va ține mai mult de o lună, în perioada 1 octombrie – 3 noiembrie.

Bienala va prezenta lucrări semnate de peste 100 artiști.

Fundația Art Encounters va organiza deschiderea oficială a Bienalei Art Encounters 2021, Our Other Us, vineri, 1 octombrie, la ora 14.00, la pavilionul ISHO Timișoara, bv. Take Ionescu nr. 46 C, urmată de tururi ghidate în expoziții cu artiștii și curatorii invitați.

Ovidiu Șandor a explicat că evenimentul este construit în jurul conceptului Our Other Us și va reflecta contextul global al pandemiei și, în același timp, va explora relațiile complexe dintre sine, celălalt și mediul înconjurător. Intitulată Our Other Us, Bienala Art Encounters 2021 va acorda o atenție specială formelor de conviețuire pe care le putem proiecta, intui și institui astăzi, concentrându-se, de asemenea, asupra transformărilor și derivei care marchează percepția de sine, individuală ori colectivă. Această ediție a Bienalei stă sub semnul oglindirilor și al proiecțiilor pe care le construim cu toții despre noi înșine, despre Celălalt, despre granițe și distanțe, apropieri și contacte, interior și exterior, iar arta contemporană este reflecția cea mai fidelă a acestor dinamici.

Bienala din acest an va cuprinde componente distincte, iar în centrul evenimentului stau cele două proiecte curatoriale propuse de Mihnea Mircan și Kasia Redzisz.

MIHNEA MIRCAN, Peisaj în oglindă convexă [Landscape in a Convex Mirror]:

„Expoziția aduce laolaltă forme și figuri – elongate, comprimate ori distorsionate, neclare ori vertiginoase – ale distanței, axe perspectivale redesenate pentru a da seama de obiecte în mișcare, zoom-uri abrupte și panorame, articulând relații telescopice între acestea, într-o sintaxă de puncte oarbe și detalii mărite. În mod indirect, și poate alegoric, aceste noduri de linii de fugă și axe optice, trasând traiectoria unei figuri care cade ori alunecă într-un raport mereu precar cu fondul ei, corespund unei rețele de lacune și fisuri în spațiul social, de bariere imunologice și proximități toxice.

Făcând referire la Autoportret în oglindă convexă, pictura lui Parmigianino din 1524 în care sinele auctorial se dilată anamorfic și umple câmpul reprezentațional, și la reflectoscop, oglinda neagră folosită adesea de pictorii peisagiști ai secolelor 18 și 19, titlul proiectului intersectează imaginea, goală și deformată, a unui fond fără figură, si contra-privirile care o inspectează, protezele tehnologice care ar captura și multiplica, calcula și disemina reflecțiile ei. Rătăcită într-o suspensie fără lume sau în cădere liberă, aproape înghițită de fond sau privată de capacitatea de a acționa vizual ori practic asupra mediului său, ‘figura’ – ecoul sau licăririle trecerii ei – apare în diferitele ‘peisaje’ explorate de lucrările din expoziție, de la biotopuri amenințate la teritoriile abstracte ale acumulării de date pentru computație, spații onirice și incursiuni politice în sfera domestică, ori în ‘peisaje’ temporale marcate de fisura narațiunilor istorice, de anacronisme care se perpetuează. Propriul său punct de vedere prinde contur în locurile în care vertijul lumii intră în coliziune – și în acord – cu liniile in spirală care conduc transformarea sinelui.”

KASIA REDZISZ, Cum să Coabităm [How to Be Together]:

„Conceptul expoziției își are originile în identitatea orașului Timișoara, centru industrial, academic și cultural, care găzduiește comunități diverse. Propunerea mea este inspirată de practicile neo-avangardei locale și investighează relația noastră cu natura și cu cei din jur. Artiștii invitați vor explora noțiuni precum colectivitatea, responsabilitatea socială și sustenabilitatea, și impactul acestora asupra creației artistice și a vieții de zi cu zi.

Cum să Coabităm [How to Be Together] va include două expoziții: o cercetare istorică ce va investiga relația dintre artiști și natură, precum și o corespondentă contemporană. Împreună, aceste două expoziții vor prezenta o serie de propuneri pentru o existență cu sens. Ele vor constitui mai mult decât o simplă analiză a momentului prezent, devenind o reflecție asupra unor viitoruri posibile.”

Bienala va include două expoziții de artă contemporană: Cum să coabităm [How To Be Together], curatoriată de Kasia Redzisz și organizată la Muzeul de Transport Public Corneliu Mikloși, respectiv Peisaj în oglindă convexă [Landscape in a Convex Mirror], curatoriată de Mihnea Mircan, care va avea loc în Clădirea de Birouri ISHO. Acestea vor fi completate de Seasons End, o expoziție curatoriată de Kasia Redzisz care va explora istoria relației dintre artiști și natură, și care se va desfășura la sediul Fundației Art Encounters, în timp ce Pavilionul ISHO va găzdui un amplu program video curatoriat de Mihnea Mircan.

Aripa Secretă [Secret Wing], expoziția invitată a Bienalei, rezultat al colaborării dintre curatorul internațional Maria Rus Bojan și poetul și filosoful Bogdan Ghiu, va fi organizată de Fundația Triade în colaborare cu Muzeul Național Timișoara.

Weekend-ul de deschidere va include tururi ghidate cu artiștii și curatorii invitați, activități pentru copii, performance-uri, ateliere, dezbateri și discuții și o masă rotundă cu artiștii și curatorii invitați, o petrecere de deschidere și un picnic.

În engleză!

Art Encounters Foundation is honoured to invite you to the opening of Art Encounters Biennial 2021 Friday, 1 October.

The event, built around the concept Our Other Us, will reflect the global context of the pandemic, whilst exploring the relationships between self, other and environment. The Biennial will present works created by over 100 artists.

Art Encounters Biennial will include two contemporary art exhibitions, How To Be Together, curated by Kasia Redzisz and organised at the Corneliu Mikloși Public Transport Museum and, respectively, Landscape in a Convex Mirror, which will be curated by Mihnea Mircan and will be organised at the ISHO Offices. These will be complemented by Seasons End, an exhibition curated by Kasia Redzisz that will explore the history of the relationship between artists and nature and will be held at the headquarters of the Art Encounters Foundation, while the ISHO Pavilion will host an ample screening programme curated by Mihnea Mircan.

Secret Wing, the Biennial’s invited exhibition, based on the collaboration between international curator Maria Rus Bojan and poet and philosopher Bogdan Ghiu, will be organised by Triade Foundation in collaboration with the Timișoara National Art Museum.

The opening weekend will include guided tours with invited curators and artists, activities for children, performances, workshops, talks and a roundtable with invited curators and artists, an opening party and a picnic. The full programme can be viewed at the following link:

https://2021.artencounters.ro/en/programme/

For more information on exhibitions and artists please click the following link: https://2021.artencounters.ro/en/exhibitions/

Programul vineri și sâmbătă

Vineri 1 octombrie, ora 14. Deschiderea oficială a Bienalei Art Encounters 2021 — OUR OTHER US (ISHO), apoi urmează următoarele evenimente:

Tururi ghidate în expoziții cu artiștii și curatorii invitați

Manuel Pelmuș, „Permanent Collection”, ongoing action (cu: Mihai Mihalcea,

sound design: Ion Dumitrescu) (Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”)

Vernisajul expoziției „Aripa secretă” în parteneriat cu Fundația Triade

(Muzeul Național de Artă Timișoara)

Performance – program colateral: VIDEO + RADIO + LIVE (Casa Artelor)

Sâmbătă, 2 octombrie, activitățile vor începe la ora 10.00 cu un brunch & talks cu artiștii, curatorii invitați și mediatorii Contrasens (FABER).

Urmează următoarele activități:

Program pentru copii: Care-i faza cu arta contemporană? Cu Suzana Dan

(Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”)

Manuel Pelmuș, „Permanent Collection”, ongoing action (cu: Mihai Mihalcea,

sound design: Ion Dumitrescu) (Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”)

Conferință susținută de Bernard Blistène (Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Timișoara / Sala 2)

Workshop comunitar cu artista Suzanne Husky, organizat în parteneriat cu BETA –

bienala timișoreană de arhitectură (Strada Lunei, Timișoara)

Proiecție video și dezbatere, IRWIN (Casa Tineretului / FITT)

Performance – program colateral: VIDEO + RADIO + LIVE (Casa Artelor)

Opening Party – acces deschis pe bază de bilet de intrare (spațiu exterior ISHO). Programul complet aici link:

https://2021.artencounters.ro/ro/program/

