Biharia – cel mai nou soi de grâu creat la SCDA Lovrin produce 12 tone la ha

În plină pandemie de coronavirus, în 2021, Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin a reușit să omologheze un nou soi de grâu, Biharia, după ce în 2020, l-a omologat pe Dacic. Biharia a fost testat de ISTIS timp de trei ani în loturi experimentale.

Produce aproape 12 tone la ha

Mai mult, cercetătorii stațiunii au anticipat că soiul va trece cu succes, datorită rezultatelor excelente obținute în perioada experimentelor și deja au produs mai multe tone de sămânță, încă de anul trecut.

În 2021, când a venit verdictul pozitiv de la ISTIS București, deja sămânța era comercializată. Prin urmare, în 2022, mulți fermieri din Timiș, dar și din alte județe au terenuri cultivate cu noul soi foarte productiv, Biharia.

Ing. Gheorghe Bunta, șeful laboratorului de ameliorarea grâului, a spus că există producători care au cumpărat tone de sămânță. Inclusiv domnul Muscă a semănat la Curtici 10 ha cu Biharia și 10 ha cu Dacic. A vrut să vadă cum se comportă cele mai recente soiuri de grâu create la SCDA Lovrin.

Tot aici, deja există peste 200 ha cultivate cu Biharia pentru sămânță. De ce agricultorii sunt interesați să cultive Biharia? În primul rând că are un potențial productiv foarte ridicat, până la 12 tone pe ha. Într-un lot experimental de la Caracal, soiul a dat 11,700 tone, în 2020.

Biharia are o foarte bună rezistență la seceta pedologică și la arșiță, la aerul uscat. Aceste calități îi oferă un plus foarte important față de alte soiuri. De aceea Biharia poate face față cu succes acestor schimbări climatice violente cu care agricultură se confruntă în ultimii ani tot mai des. De asemenea, soiul are capacitatea de a rezista la temperaturi scăzute.

Poate pleca în vegetație mai devreme decât alte soiuri, iar perioada de vegetație se prelungește cu câteva zile. Este foarte rezistent la virusul piticirii grâului, fiindcă afidele care răspândesc boală îl ocolesc din cauza că Biharia are o frunză mai aspră cu celule mai mici și cu sucul mai concentrat. Afidele caută soiuri cu frunză fină și lată, de un verde intens și și suculentă, virusul fiind transmis prin înțepăturile acestor afide.

Biharia are trei părinți

Biharia are trei părinți: două soiuri de la Fundulea, numite Delabrad (nume dat în memoria marelui savant Ion Ionescu Delabrad) și Fundulea4 și soiul american Atlas 66.

Fundulea4 nu se mai cultivă, dar avea potențial productiv foarte ridicat. Atlas 66 este de foarte bună calitate și tolerant la solurile acide. Soiul Delabrad era mai timpuriu, iar celelalte două mai tardive.

“Astfel prin combinarea genelor celor trei părinți, am ajuns la soiul Biharia, mai timpuriu rezistent la cădere, densitate foarte bună, potențial productiv excelent și un grad puternic de înfrățire”, a adăugat ing. Bunta, care a reușit să creeze trei soiuri de grâu: Biharia, Dacic și Crișana și mai are la ISTIS mai multe linii de grâu în curs de omologare.

Crișana este un produs protejat și înregistrat în catalogul oficial al Uniunii Europene și se poate cultiva oriunde în UE. Crișana a fost supus inclusiv testatului DUS (instinctivitate, uniformitate și stabilitate), în Cehia, fiindcă în România nu se puteau face asemenea teste în acea perioada.

Soiul corespunde din toate punctele de vedere standardelor UE și a fost creat în principal pentru zona colinară și de deal pentru întreaga țară. Ing. Gheorghe Bunta este cercetător principal gradul I la SCDA Lovrin, județul Timiș, și absolvent al fostului Institut Agronomic de la Timișoara, în 1980.

