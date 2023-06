Biroul tău pentru o zi, în Iulius Garden, la Outdoor Office Day

Lucratul în aer liber stimulează creativitatea, are beneficii asupra stării de spirit, și, în același timp, antrenează echipele în activități interactive. Fie că eşti angajat la una dintre companiile din Iulius Town sau eşti freelancer şi vrei să lucrezi în Iulius Gardens, te așteptăm miercuri, în zona de coworking special amenajată pe Lake Plaza, unde vei avea parte și de momente artistice deosebite!

Dacă vii la job într-una dintre cele patru clădiri de birouri din Iulius Town şi, până acum, nu ai experimentat cum e să lucrezi şi să te relaxezi în acelaşi timp în grădina urbană din ansamblu, te aşteptăm miercuri, 21 iunie 2023, la Outdoor Office Day 2023. Timp de o zi, angajaţii companiilor din United Business Center (UBC), vor programa, coda și crea în Iulius Gardens. Acțiunea face parte din seria de evenimente Meaning and Fusion of Work, aflate sub egida European Capital of Culture 2023 şi este la a doua ediţie în Iulius Town.

Iulius Gardens se transformă, pentru câteva ore, într-un spațiu de lucru alternativ, unde mai mulți angajați ai companiilor din UBC își vor petrece ziua într-un „birou” cu totul special, printre flori şi mult verde. În cadrul Outdoor Office Day, pe lângă spațiile amenajate de companiile participante, GreenForest va pregăti și o zonă de coworking.

Spectacolul naturii din Iulius Gardens va fi completatcu mai multe „happening-uri”. De la ora 10.00, în zona de coworking va fi un moment artistic, „Patru mâini și-un pian”, iar de la aceeași oră, vor fi organizate ateliere de ceramică/textile/design/restaurare/pictură, susținute de studenții de la Facultatea de Arte și Design. De la ora 15.30 va avea loc și momentul artistic „Fuziunea sunetelor”, iar de la 16.00, „După-amiaza acompaniată de mici artiști”. În zona de coworking, pe tot parcursul Outdoor Office Day, vor fi expuse două lucrări ale artistului TASI (Iosif Ștefan), alături de 13 creații din cadrul proiectului Urban Link 15`.

Outdoor Office Day este un eveniment internațional anual, inițiat în anul 2019 de către Nature Desks Amsterdam pentru a sublinia beneficiile lucrului în aer liber.

În United Business Center își desfășoară activitatea 50 de companii, de pe trei continente, unde lucrează 9.500 de specialiști. Astfel, întreaga comunitate formează cel mai mare pol de business din vestul țării.

