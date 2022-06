Blocul aparținând consilierei locale USR Aida Szilagyi a fost construit ilegal. Tribunalul Timiș a anulat autorizatiile emise de Primăria Timișoara

Un bloc cu doua etaje construit de sotii Sorin si Aida Szilagyi pe strada Rapsodiei nr. 13 din Timisoara ar putea fi demolat sau adus la stadiul de casa familiala, din cauza nerespectarii autorizatiei de construire.

“Admite in parte actiunea formulata de reclamantii Parvu Cosmin Alexandru, si Parvu Mihaela Lavinia, in contradictoriu cu paratii primarul municipiului Timisoara, Szilagyi Sorin Nicolae si Szilagyi Aida Sorina. Anuleaza autorizatiile de construire nr. 329/31.03.2017 si nr. 2403/10.09.2008, ambele emise de Primarul Municipiului Timisoara. Respinge in rest actiunea”, a decis, astazi, Tribunalul Timis.

Potrivit unei investigatii publicate de Renasterea Banateana, in toamna anului 2006, Sorin Szilagyi, sotul Aidei Szilagyi, a depus la Primaria Timisoara documentatia pentru obtinerea unei autorizatii de construire in vederea etajarii si extinderii casei cu parter si mansarda (P+M) existente pe strada Rapsodiei nr. 13 (zona Braytim), rezultatul preconizat fiind o casa familiala cu parter, doua etaje si o mansarda (P+2E+M).

In memoriul justificativ era descrisa, in detaliu, viitoarea impartire functionala a spatiului de locuit in care urma “sa se poata adaposti fara a se stanjeni reciproc o familie avand in componenta trei generatii: copii, parinti si bunici”.

Cei doi soti au obtinut, doi ani mai tarziu, autorizatia de construire nr. 2403/10.09.2008 care le permitea etajarea si extinderea casei pe care o detineau pe Strada Rapsodiei nr. 13, din P+M in P+2E+Mp (mansarda partiala).

Paradoxal, vila care ar fi trebuit sa adaposteasca trei generatii ale aceleiasi familii s-a transformat, prin schimbarea abuziva a solutiilor tehnice, intr-un bloc cu noua apartamente si sapte locuri de parcare, plasat pe piata inchirierilor.

Pentru functionarii Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana a Primariei Timisoara aceasta constructie nu exista, intrucat au emis Certificatul de Atestare a Existentei Constructiilor nr. 339 din 26.06.2018, in care au mentionat ca pe strada Rapsodiei nr. 13 din Timisoara este ridicata o casa unifamiliala, construita pentru o singura familie, si ca actul respectiv “serveste la OCPI Timis, Serviciul de Carte Funciara in vederea inscrierii etajarii si extinderii la casa existenta in regim P+M, rezultand casa unifamiliala in regim P+2E+Mp”.

Ingineria imobiliara a sotilor Szilagyi a iesit la iveala, mai cu seama dupa ce vecinii Parvu Cosmin Alexandru si Parvu Mihaela Lavinia au sesizat instantele de judecata. Hotararea Tribunalului Timis nu este definitiva, recursul urmand sa fie judecat de Curtea de Apel Timisoara, scrie impactpress.ro.

