Blocuri între case, într-o zonă liniștită din Timișoara. Afacere imobiliară de peste 6 milioane de euro avizată de specialiștii primarului Dominic Fritz

Peste 60 de proprietari de imobile din zona Dambovita Vest, cartier linistit aflat in spatele pietelor Flavia si Aurora din Timisoara, au semnat o plangere prealabila adresata primarului Dominic Fritz prin care contesta decizia arhitectului sef, al membrilor Comisiei de Urbanism, de a autoriza construirea unui ansamblu de locuinte colective, in regim P+3, pe o parcela de teren aflata la intersecia a doua strazi, intr-un “tesut” de case individuale.

Cu alte cuvinte, administratia locala intentioneaza sa valideze construirea unor blocuri, care vor totaliza 100 de apartamente, intr-o zona de case familiale, o afacere evaluata la 6-7 milioane de euro.

Dezvoltatorul imobiliar care abia asteapta emiterea autorizatiei de construire pentru a se apuca de lucru, urmand sa “planteze” cateva blocuri in cartierul de case unifamiliale sau duplex din zona Dambovita Vest, este SC Metamicron Expert SRL Deva, firma care apartine tinerei juriste Paula Cupetiu, fiica afaceristului Dorin Cupetiu, trimis in judecata de procurorii DIICOT intr-un dosar cu mai multe infractiuni, dar si o evaziune fiscala de cateva milioane de euro.

“Va rugam respectuos sa nu dati curs continuarii acestui PUZ si sa nu avizati favorabil Studiul de oportunitate, intrucat oportunitate nu exista decat pentru investitor, in detrimentul celorlalti proprietari din zona. Nu suntem de acord cu aceasta propunere si consideam ca reprezinta o erore ubanistica mjora.

Mentionam ca, in caz contrar, ne rezervam dreptul sa actionam pe toate caile posibile, atat pe calea unei actiuni penale, cat si civile, prin contestarea in instanta a oricarui posibil demers pe care-l veti aviza favorabil.

Inserarea in aceasta zona a unui ansamblu de locuinte colective tip blocuri, nu respecta ahitectura si indicii urbanistici ai arealului nostru si este de natura a afecta iremediabil caracterul zonei de locuinte individuale, intimitatea pe care fiecare proprietar de casa si-o doreste. Pe scurt, nu au ce cauta blocuri intre casele existente!”, se atrage atentia edililor Timisoarei, in adresa semnata de 61 de persoane depusa la primarie, in 20.11.2021.

Proprietarii de case din zona au mai mentionat ca ar putea fi de acord cu construirea unor locuinbte insiruite, ori duplexuri, ori case individuale cu cel mult doua etaje, cu 12 metri inaltimea maxima, in acord cu PUZ-ul zonei, insa cu bransamente separate la retele pre-existente de apa, canalizare, retea electrica, retea de gaz metan, care au fost dimensionate doar pentru actualele gospodarii.

Semnatarii mai atrag atentia ca, in cazul in care se va aproba cererea dezvoltatorului imobiliar, numarul de 100 de apartamente este mai mare decat cel al tuturor caselor existente pe cele patru strazi din zona, care au fost construite in ultimii 20 de ani.

Paradoxal, argumentele invocate in aceasta adresa au fost ignorate total de Primaria Timisoara, astfel ca in 16.02.2022 s-a emis Avizul de oportunitate pentru Planul Urbanistic Zonal “Condomiu locuinte colective, functiuni complementare si agrement”, cu suprafata totala de 4150 mp, prima etapa din procedura de autorizare a afacerii imobiliare propusa de SC Metamicron Expert SRL Deva.

In aceste conditii, proprietarii de case au revenit la administratorii orasului cu o plangere prealabila, in care se declara indignati de indiferenta cu care se trateaza problema lor.

“Va ducem la cunostinta indignarea si dezacordul total al membrilor Asociatiei de proprietari zonale fata de avizarea unui proiect imobiliar controversat, care satisface doar interesele de imbogatire ale investitorului, fiind inutil comunitatii. Locuintele colective (blocuri/ condominii) amplasate printre locuintele individuale/ unifamiliale (case) sunt o eroare urbanistica majora, dupa cum au demonstrat scandalurile, procesele in instanta, actiunile si precedentele din Timisoara si din alte orase ale tarii.

Niciunde in lumea considerata civilizata nu se aproba construirea de blocuri intre case, cu indiferenta si dispret fata de structura existenta a cartierului si in lipsa de resoect fata de istoricul si de structura tesutului urban existent”, se precizeaza in plangerea prealabila, semnata Cristian Spataru, reprezentantul asociatiei de proprietari.

In 16.03.2022, arhitectul sef Gabriel Almajan se grabeste sa raspunda, in termen, la plangerea prealabila a Asociatiei de proprietari, mentionand cu litere bolduite ca Avizul de oportunitate nr. 05/16.02.2022 obtinut de investitorul din Deva nu obliga autoritatea publica locala, implicit, la avizarea favorabila ulterioara a documentatiei de urbanism.

“Se va studia o varianta de mobilare a parcelei, la nivelul tesutului existent, cu cladiri mai reduse ca si sectiune (minim 3 corpuri) si dispuse pe parcela astfel incat sa nu creeze ziduri, fatade paralele cu limita de propeietate catre gradini”, mai promite arhitectul sef, incercand sa-i linisteasca pe locuitorii cartierului in discutie, adaugand ca printre conditiile impuse investitorului se afla si cea referitoare la reducerea regimului de inaltime maxim al constructiilor de la 18 metri la 15 metri.

Doar ca, nici aceasta solutie compromisorie nu este acceptata de proprietarii de case, care mai spun, dupa un calcul sumar, ca pe 1% din suprafata cartierului, respectiv 4.000 de metri patrati, se vor construi mai multe locuinte decat pe arealul de 40 de hectare, cat are zona pe care sunt edificate cele 60 de case.

“Regimul de inaltime P+2, reglementat prin PUZ, este cu 2 niveluri, nu cu 3, respectiv locuinte unifamiliale sau pentru maxim 2 familii (duplex). Asta nu inseamna locuinte colective, respectiv blocuri. Plus ca inaltimile de 12 m la cornisa, adica la streasina casei, respectiv 15 m la coama, cel mai inalt punct al imobilului, sunt ametitoare, de-a dreptul. Aproape cat un bloc cu patru etaje… Cred ca poate intelege tot prostul ca nu pot fi compatibile cu un regim de inaltime P+2”, a protestat Cristian Spataru, in numele asociatiei de propietari, atragand atentia ca arhitectul sef nu s-a obosit sa raspunda la toate observatiile zecilor de proprietari.

Urmeaza angajarea unui avocat si chemarea Primariei Timisoara in fata instantelor de judecata, proprietarii din zona Dambovita Vest avertizand ca vor face tot posibilul pentru blocarea unei afaceri imobiliare cu inevitabile suspiciuni de coruptie edilitara.

Sursa: impactpress.ro

