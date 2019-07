Blocuri pentru tineri, la Giroc

Agenţia Naţională pentru Locuinţe construieşte în această perioadă patru noi blocuri de locuinţe, pe un teren pus la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Timiş, la Giroc. Aflat în vizită la Timişoara, directorul ANL, Andrei Ţurcanu, a fost pe şantierul amintit, alături de preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra. Termenul stabilit pentru realizarea investiţiei va fi respectat, iar finalizarea blocurilor va avea loc pe finalul anului viitor.

„Lucrările pentru construirea de spații locative pentru tineri, în Giroc, înaintează conform planurilor. M-am asigurat de asta și astăzi, când împreună cu Andrei Țurcanu, director general în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, am verificat șantierul din localitatea Giroc, acolo unde în primă fază construim 4 blocuri P+2E pentru tinerii. Fiecare bloc va avea 2 scări iar în total punem la punct 88 de spații locative pentru închiriere. Prin instituția pe care o conduc, Consiliul Județean Timiș, am pus la dispoziția ANL întreg terenul necesar, peste 7.500 de mp. Am primit asigurări de la constructor că vom putea respecta termenul pe care l-am înaintat împreună pentru finalizarea acestor spații, finalul anului viitor. Proiectul constă aproximativ 15 milioane de lei iar fondurile sunt asigurate de Agenția Națională pentru Locuințe,” a declarat Călin Dobra.

