BMW-ul unui avocat a luat foc pe o străduță din apropierea Tribunalului Timiș

Masina avocatului Carin Antonescu, aparatorul mai multor interlopi si camatari din Timisoara, a luat foc, luni seara, pe o straduta din apropierea Palatului Dicasterial.

Din fericire, alarma BMW-ului seria 7 s-a declansat in momentul izbucnirii focului si a atras atentia jandarmilor din serviciul de paza al unitatilor de parchet.

Imediat, acestia au sarit cu extinctoarele si au reusit sa stinga flacarile, salvand bolidul de lux care, la momentul achizitiei de catre avocat, a costat peste 35.000 de euro si preluarea unor rate de leasing.

Ulterior, la fata locului au ajuns si pompierii din comuna Ghiroda, dar si un echipaj de politie. Un martor ocular, citat de Pressalert, a relatat faptul ca autoturismul ar fi luat foc in zona portierei de pe partea soferului, spre roata, in urma unui scurtcircuit provocat de declansarea alarmei.

„A fost un scurtcircuit! Noroc cu jandarmii, ca altfel ardea toata”, a dezvaluit Carin Antonescu cauza incendiului, fara a lua in calcul ipoteza unei “maini criminale” si a unui posibil avertisment.

Avocatul s-a angajat in ultimele luni in apararea mai multor persoane cercetate de DIICOT in dosarele interlopilor Sorin Udrea si Lucian Boncu, printre care si “locotenentul” lui Udrea, Radu Novac, dar si fostul agent de politie Dragan Ilin, scrie impactpress.ro.

