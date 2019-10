BMW-ul X3 al unui poliţist din Arad, distrus de flăcări

Fostul adjunct al şefului IPJ Arad ar fi primit ameninţări cu moartea şi telefoane cu numar ascuns, iar o persoană i-ar fi promis că îl va distruge şi va pierde tot ce are mai drag. La scurt timp de la primirea ameninţărilor, maşina acestuia, un BMW X3, a luat foc inexplicabil.

Însă, pompierii care au analizat cauzele producerii incendiului spun că focul a izbucnit din cauza unei defecţiuni la instalaţia electrică. Poliţistul a precizat că va contesta expertiza.

Un BMW X3 a luat foc în faţa unei case din Arad, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului.

“Incendiul a fost anunțat pe SNAU 112 şi preluat în Dispeceratul colocat ISU/SAJ la ora 20.46. La ora 20.47, a fost alarmat Detașamentul de Pompieri Arad si S. V. S. U Sântana care are in dotare autospeciala de stingere. La ora 20.54 SVSU Sântana a ajuns la locul incendiului si l-a localizat in aproximativ 2 minute fiind stins in aproximativ 10 minute. In acel moment autospeciala de intervenție a Detașamentului de Pompieri Arad a fost “intoarsa la baza”, fără a ajunge la locul intervenției, situația de urgență fiind eliminata. In conformitate cu prevederile legale Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgenta au dreptul de a stabilii “cauza probabila de incendiu” sau la intocmirea raportului de intervenție să precizeze “cauza in curs de stabilire” iar ISU Arad să stabilească o comisie de cercetare a cauzei de incendiu. In speța de față SVSU Sântana a stabilit cauza probabila de incendiu. Sursa de aprindere: scurtcircuit electric. Mijloace care puteau produce aprinderea: acumulator, baterie. Primul material care a ars: mase plastice(articole de mase plastice, izolatie cabluri). Imprejurare determinanta: masini, utilaje sau alte aparate ori consumatori electrici cu defectiuni”, precizează pompierii.

