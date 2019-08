Boala Lyme, ”cadoul întunecat” transmis de căpușe

Mă numesc Marioara Bolocan, medic specialist dermatovenerologie la Clinicile Medici‘s Timisoara, și în următoarele rânduri aș dori să vă atrag atenția asupra unei afecțiuni care apare tot mai des atât la adulți cât și la copii, dar și la mult iubitele noastre animale de companie.

În sezonul cald, pentru că petrecem mai mult timp în natură, ne putem confrunta cu mușcătura de căpușă, incident care poate crea multe neplăceri, de aceea este important să cunoaștem aspectele bolii Lyme.

Căpușele și bolile grave pe care pe pot transmite

Boala Lyme este o afecțiune produsă de spirocheta Borrelia burgdorferi (aceasta fiind o bacterie) transmisă la om prin intermediul mușcăturii de căpușă, sursa principală de infecție fiind rozătoarele mici, dar frecvent boala poate fi transmisa si de la animalele domestice (câini, bovine, cai, capre). Astfel căpușa infectată îmbolnăvește atât omul cât și animalele.

Boala Lyme evoluează frecvent fără simptome, dar în ultimul timp s-a constatat o creștere a numărului de îmbolnăviri raportate. În general animalele infectate prezintă forma asimptomatica a bolii astfel încât uneori este dificil sa evitam contactul infecțios.

Odată ce insecta mușcă un animal infectat aceasta devine purtătoare a bacteriei, iar boala Lyme este cauzata de bacteria transmisa la oameni doar atunci când aceștia sunt mușcați la rândul lor de o căpușă infectată. Se consideră ca ”microbii” pe care ii poate transmite o căpușă pătrund în organismul nostru numai dacă respectiva căpușă a stat atașată de piele (prin mușcătură) timp de cel puțin 36-48 ore. Bineînțeles, nu toate căpușele sunt purtătoare de Borrelia, așadar nu toate persoanele muscate de o căpușă vor dezvolta borrelioza (Boala Lyme).

Cum ne dăm seama că am fost mușcați de o căpușă și ce trebuie să facem?

In cazul in care sunteți mușcați de o căpușă, primul lucru care ar trebui sa va atragă atenția asupra unei infecții este o pata roșie care are in centru locul de atașare al căpușei, aceasta apărând între 3 și 30 de zile după mușcătură și poate crește de la o zi la alta. Aceste simptome pot fi însoțite de roșeață si inflamație si in alte zone ale pielii.

In acest interval de timp va puteți întâlni si cu alte manifestări, atât generale, cum ar fi oboseală, febră sau cefalee, cât și la nivelul anumitor organe. Un simptom mai evident poate fi apariția edemelor la nivelul ochilor, dar printre cele mai supărătoare pot fi durerile musculo-articulare, diareea sau vărsăturile cât și simptomele asemănătoare unei răceli.

Recomandarea mea este ca, atunci când vă întâlniți cu aceste probleme în asociere cu mușcătura de insecta, indiferent daca este de căpușă sau nu, să nu le ignorați si sa va adresați unui serviciu medical. Acest lucru este foarte important deoarece tratamentul pentru boala Lyme începe încă dinaintea diagnosticării cu ajutorul testelor de laborator.

Cum diagnosticăm? Cum prevenim?

Tratamentul cu antibiotice inițiat la timp va preveni complicațiile ce pot apărea dacă boala rămâne netratata. În cazul în care ați suferit o mușcătură de căpușă, chiar daca nu ați prezentat problemele descrise anterior, este totuși recomandat sa fiți consultat de către un medic specialist și, dacă e cazul, sa faceți anumite teste de laborator.

Având in vedere ca exista și alte boli produse de spirochete (sifilis, leptospiroza), diagnosticarea de certitudine a boreliozei necesită teste specifice de laborator. Testarea este foarte simplă și implică doar recoltarea de sânge venos la aproape orice laborator medical iar rezultatele sunt disponibile în maxim câteva zile.

Complicațiile tardive ale Bolii Lyme

Este important de știut că boala Lyme poate produce complicații chiar și după câteva săptămâni de la infecție, aceasta putând avea repercusiuni până la 2 ani de la mușcătură.

Printre manifestările care pot să apară dacă boala rămâne netratata câteva luni, cele mai importante sunt ale sistemului nervos, cardiac si musculo-articular. Astfel vă puteți confrunta cu simptome specifice meningoencefalitei cum ar fi intoleranță la lumină, febră, respirație accelerată și chiar convulsii, dureri de cap, stare de rău, iritabilitate și lipsă de energie, somnolență și confuzie. De asemenea boala Lyme se poate complica cu pericardită sau cardiomegalie, simptomele în acest caz fiind respirația îngreunată, durere toracică și tuse la efort sau palpitații.

In cazul in care boala nu este tratata la timp din păcate complicațiile pe termen lung au consecințe mai grave. Cu până la 2 ani de la infecție există posibilitatea apariției parezei si a modificărilor ireversibile la nivelul articulațiilor.

Putem trata Boala Lyme?

Tratamentul acestor complicații trebuie propus de către medicii specialiști ai afecțiunilor respective. Rezultatul tratamentului complicațiilor poate fi pozitiv atunci când este inițiat la timp.

Dar bineînțeles este de dorit să nu se ajungă la aceste complicații. De aceea este foarte important fiți conștienți de faptul ca ”Prevenția este medicina viitorului” (Prof. Luc Montagnier, câștigător al premiului Nobel pentru Medicina in 2008), astfel vă recomand oricând cu căldură sa mă contactați pentru recomandări medicale.

