Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii: ”Nu avem voie să ratăm proiectul Timișoara 2021 – Capitală Culturală Europeană!”

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, aflat luni, 25 noiembrie, la Timișoara, a atras atenția că programul Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană are unele întârzieri și trebuie grăbite lucrurile, fiindcă acesta nu trebuie ratat, sub nicio formă, ci trebuie să fie un succes răsunător, în 2021.

”Sunt bucuros că în prima zi de mandat al domnului președinte Klaus Iohannis mă aflu în Timișoara, capitala democrației din România, capitala revoluției din 1989 și capitala europeană a culturii în 2021. Nu am să ascund faptul că Marilen Pirtea, cu care sunt coleg în Camera Deputaților și cu care mă leagă o prietenie bună, este principalul vinovat de prezența mea aici. Asta nu înseamnă că nu dau importanță proiectului Timișoara 2021. Am fost întrebat de jurnaliști la investirea mea care sunt prioritățile mele. În primele două priorități, dacă nu chiar prima, este acest program. Am spus clar că noi, ca țară, nu avem voie să ratăm acest proiect extrem de important pentru România – Timișoara 2021 – Capitală Culturală Europeană. Ceea ce se întâmplă astăzi, aici, este un motiv de optimism pentru că Automobile Bavaria Group nu este la prima experiență de acest gen. A fost implicată activ și în proiectul Sibiu – Capitală Culturală Europeană. Succesul de acolo oferă o siguranța reușitei proiectului Timișoara 2021. Totuși, sunt mici diferențe de abordarea de atunci. Acum avem o asociație care se ocupă de proiect. Atunci a fost o problemă directă a municipalității. Eu zic că, împreună cu toți factorii decidenți, vom lua măsurile necesare pentru a grăbi lucrurile. Sunt unele aspecte întârziate, nu vă ascund acest fapt. Avem și motive de îngrijorare. De aceea salut sprijinul Automobile Bavaria. Așadar mai spun odată că nu avem voie să ratăm proiectul Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană”.

