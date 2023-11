Bone Ferenc, profesorul din Arad care și-a ucis iubita, condamnat definitiv la 21 de ani și 3 luni de închisoare

postul de curier, folosind la muncă mașina Dacia înmatriculată pe numele tatălui său şi remisă acestuia pe termen nelimitat.

Victima cunoştea aspecte privind trecutul agresiv comportamental al inculpatului și a fost avertizată de persoane din anturaj cu privire la aceste aspecte, însă a continuat relaţia cu inculpatul într-un mod discret în sensul că foarte puţini cunoscuţi din cercul de prieteni ştiau că sunt împreună. Întrucât victima avea stări emoţionale fluctuante, inclusiv episoade depresive, la recomandarea unei prietene a urmat şedinţe de terapie psihologică începând cu toamna anului 2020. La acelaşi psiholog mergea şi inculpatul, începând cu luna ianuarie 2021, fără a se putea stabili cu certitudine dacă această opţiune a fost ca urmare a condamnării anterioare, de necesitate sau ca o măsură în plus de a o supraveghea pe victimă.

Dispariția lui Beata Molnar a fost sesizată în 23 mai 2022 la ora 13.04, când o femeie a sunat la Secția 4 Poliție și a relatat că din 21 mai 2022 nu mai reuşeşte să ia legătura cu prietena sa şi nici cu prietenul acesteia, Bone. Femeia a relatat că în 21 mai cei doi au plecat împreună într-o excursie spre zona montană din arealul comunei Răchiţele, mai exact la cascada Vălu Miresei, urmând să se întoarcă în Cluj-Napoca în cursul serii.

Din dimineața zilei de 21 mai 2022 nu s-a mai putut lua legătura cu niciunul dintre cei doi, şi mai mult, în seara de 22 mai, duminica, s-a observat că persoana vătămată nu mai fusese activă în aplicaţia Facebook Messenger de 20 de ore. Din verificările efectuate direct de două prietene ale victimei a rezultat că luni 23 mai cei doi nu s-au prezentat la locul de muncă de la editura Koinonia. De asemenea, cele două prietene au luat legătura cu mama vitregă a victimei, cu psihologul acesteia şi cu alte persoane din anturaj, dar nimeni nu a putut furniza vreo informaţie.

În baza sesizării şi a datelor rezultate din verificările preliminare, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a înregistrat un dosar penal și s-a dispus începerea urmăririi penale in rem privind săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Pentru găsirea celor două persoane, catalogate iniţial ca fiind dispărute, în 23 mai 2022 polițiștii au efectuat o cercetare la faţa locului la adresa unde locuia victima, dar şi o percheziţie domiciliară la adresa unde locuia inculpatul.

În cele două imobile nu au fost descoperite indicii care să confirme că cei doi ar fi ajuns la locuinţele lor în noaptea de 21 spre 22 mai 2022. Dar la domiciliul inculpatului s-au găsit două telefoane mobile, stabilindu-se ulterior că unul dintre ele era cel folosit uzual de către acesta.

În 25 mai, procurorul procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a fost sesizat cu privire la faptul că polițiștii din Bihor au găsit cadavrul unei femei care avea semnalmentele victimei, motiv pentru care s-a dispus sesizarea din oficiu şi extinderea urmăririi penale privind săvârşirea infracţiunii de omor.

Cadavrul a fost găsit lângă Corniţel, în județul Bihor, pe un drum agricol poziţionat în dreapta din DN1 pe sensul de mers către Oradea, care vira apoi la stânga prin spatele unei staţii de carburanţi dezafectată denumită popular ”Calido”, la o distanţă de aproximativ 150 de metri pe partea stângă a acestui drum, într-o zonă cu vegetaţie deasă şi arbori, mai exact la aproximativ 25 de metri de drumul agricol. La o primă examinare a cadavrului s-a stabilit că aparţine unei persoane de sex femeiesc, era acoperit cu doi saci menajeri din plastic de culoare neagră, semnalmentele fizice corespundeau cu cele ale victimei, iar obiectele de vestimentaţie erau identice cu cele purtate de victimă în 21 mai 2022.

În 26 mai o persoană a sesizat prin apel la numărul de urgență 112 că autovehiculul marca Dacia Logan, înmatriculat în județul Arad, cunoscut din spaţiul virtual în urma mediatizării cazului a fost văzut parcat, informaţia fiind confirmată de poliţiştii ajunşi la faţa locului. Oamenii legii l-au depistat pe Bone Ferenc într-un vagon de tren dezafectat aflat pe o linie de cale ferată scoasă din uz.

În cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut comiterea faptei şi a dat declaraţii detaliate cu privire la relaţia cu victima şi cu privire la modalitatea şi circumstanţele în care a comis infracţiunea de omor. Inculpatul a caracterizat-o pe victimă ca fiind o persoană cu un comportament ciudat din punct de vedere relaţional, precizând că deşi aceasta era foarte implicată în plan profesional şi era foarte cunoscută în cercul de prieteni, în relaţia cu el nu era ataşată şi dedicată, indicând faptul că avea perioade când era depresivă.

Între cei doi a izbucnit un conflict verbal generat, conform susţinerilor sale, de faptul că victima voia să se întoarcă acasă, iar inculpatul să mai rămână în acel loc – ”pur şi simplu voiam să dormim amândoi în maşină, să mai stăm acolo”. Cearta s-a acutizat pe tema planurilor de viitor dintre cei doi, circumstanţe în care Bone a declarat că ”s-a întâmplat ceva cu mine şi am prins-o de la spate punându-i antebraţul pe după gât, am strâns-o puternic ceva timp, o perioadă s-a mişcat, dar apoi nu am mai văzut nici o mişcare (…) aceste acţiuni descrise s-au întâmplat când eram în maşină, staţionaţi pe loc, eu fiind pe locul şoferului, iar ea pe locul pasagerului din dreapta (…) i-am cărat corpul, care era în stare inertă, şi l-am pus în portbagajul maşinii, m-am urcat şi eu în portbagaj şi am stat lângă ea”.

Inculpatul a declarat că, după comiterea faptei, s-a urcat la volan, a lăsat cadavrul în portbagaj, şi s-a întors acasă, unde și-a lăsat telefonul mobil, iar pe cel al victimei l-a ascuns pe un spaţiu verde din jurul blocului unde locuia aceasta, aceste acţiuni fiind explicate în următorul mod: ”pentru că nu voiam să fim găsiţi, întrucât voiam să murim împreună”. De acasă Bone a luat un cuţit şi un prelungitor susţinând că avea intenţii suicidale – să-şi taie venele sau să se spânzure.

Ulterior, având cadavrul victimei în portbagajul maşinii, a plecat spre Oradea, însă anterior a alimentat cu carburant. Inculpatul a susţinut că pe traseu, în zona Piatra Craiului şi ulterior, a oprit de două ori în locuri mai ferite şi s-a băgat în portbagaj lângă cadavrul victimei.

Mai departe inculpatul a susţinut că şi-a continuat drumul, a oprit la o benzinărie pentru a alimenta însă a constatat că era dezafectată, a mers pe un drum lăturalnic prin spatele acelei clădiri şi a oprit maşina, a cărat cadavrul într-o zonă cu vegetaţie unde l-a abandonat învelindu-l cu doi saci menajeri din plastic pe care îi avea în portbagaj. Apoi şi-a continuat drumul către Oradea, a poposit aproximativ patru ore într-o locaţie fără să-şi poată aduce aminte unde se afla, iar apoi ajungând în Oradea a găsit un loc apreciat ca fiind retras unde a parcat maşina şi de unde nu a mai mişcat-o. În apropiere a găsit un vagon dezafectat unde a stat până când a fost depistat.

