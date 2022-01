Bosch Service Solutions a deschis un hub global de achiziţii la Timişoara, cu 50 de angajaţi

Bosch Service Solutions a deschis un hub global de achiziţii la Timişoara, care numără 50 de angajaţi. Compania anunţă că recrutează profesionişti specializaţi în zona de achiziţii şi în alte domenii de activitate.

”Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, îşi consolidează poziţia pe zona de servicii de outsourcing prin extinderea segmentelor de business reprezentate la nivelul diviziei Service Solutions din Timişoara (BSO), unde a inaugurat, de curând, un hub global de achiziţii. Noul departament de Achiziţii Strategice Indirecte are la bază o echipă de profesionişti, achizitori specializaţi cu expertiză extinsă, ale căror atribuţii prevăd managementul furnizorilor şi al tuturor părţilor interesate, negocierile contractuale care vizează solicitările clienţilor din toate regiunile Europei, precum şi alte sarcini strategice”, anunţă compania.

În 2021, Bosch Services Solutions din Timişoara a angajat aproximativ 600 de persoane specializate în domenii precum dezvoltare software, IT Help Desk, customer service, controlling, contabilitate, project management, logistică, achiziţii şi vânzări, dintre care 50 de specialişti lucrează exclusiv în cadrul noului departament.

„Timişoara este deja, de ceva vreme, unul dintre hub-urile Global Business Services (GS), astfel că decizia de a pune bazele unui hub de achiziţii aici a venit oarecum natural. De asemenea, ne-a fost foarte uşor să aderăm la infrastructura şi la metodele de lucru pe care le-am găsit aici şi mă bucur să văd că rezultatele obţinute până acum sunt foarte bune”, spune Steffen Hammer, vicepreşedinte al diviziei de Achiziţii Indirecte pentru categorii non-tehnice.

Din postura de jucător internaţional cu prezenţă globală, Bosch Service Solutions îşi propune să asigure şi să securizeze o legătură strânsă între clienţii interni şi pieţele regionale şi face acest lucru prin intermediul achizitorilor care reprezintă compania în relaţia cu furnizorii, procurând diferite categorii de mărfuri şi produse.

„Este impresionant cât de mult s-a dezvoltat, a crescut şi evoluat această echipă în doar un an de activitate. Integrarea noilor colegi în cadrul echipei globale a fost o surpriză extrem de plăcută, în special prin prisma relaţionării cu partenerii cheie şi a rezultatelor înregistrate”, a precizat Jaroslav Moravek, vicepreşedinte al diviziei de Achiziţii Indirecte pentru categorii tehnice.

Hub-ul de achiziţii de la Timişoara îşi asumă responsabilitatea pentru achiziţiile strategice şi gestionarea, la scală globală, a unor categorii de servicii şi produse variate, cum ar fi serviciile logistice, cele profesionale, echipamente şi servicii IT, utilaje şi linii de producţie, operaţiuni de întreţinere a echipamentelor de producţie (MRO), servicii de management al clădirilor, precum şi pentru gestionarea corectă şi eficientă a tuturor nevoilor provenite de la locaţiile din Grupul Bosch, la nivel european.

Divizia Bosch Service Solutions din Timişoara oferă soluţii software adaptate, utilizând tehnologii noi precum RPA (Robotic Process Automation) sau inteligenţa artificială, care elimină sarcinile repetitive şi sporesc calitatea şi eficienţa.

„Bosch recrutează activ noi talente care să se alăture departamentului său internaţional de achiziţii indirecte, conectat la nivel global, unde angajaţii au capacitatea de a modela viitorului, zi de zi, prin intermediul activităţii lor. În plus, locaţia din Timişoara oferă oportunităţi de carieră pe diverse niveluri de expertiză, în diferite domenii de activitate: contabilitate, cu diverse limbi străine, controlling, comercial, IT, achiziţii, logistică şi altele. Cele mai multe poziţii deschise se adresează vorbitorilor de limba engleză, germană, franceză, spaniolă, turcă, italiană, cehă şi maghiară”, anunţă compania.

Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani şi are peste 8.160 de angajaţi în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piaţa din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala ţării.

