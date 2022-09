BRD și Raiffeisen Bank au aderat la sistemul de plăti interbancare instant

Transferurile între conturi de la bănci comerciale diferite din România este acum și mai rapid: există 8 bănci, inclusiv cele de top, care au aderat la sistemul de plăţi instant administrat de Transfond, având finalitatea decontării asigurată de către Banca Națională a României (BNR).

Chiar luna aceasta, BRD Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank au aderat la cel mai avansat sistem de plăți interbancare din România, cu ajutorul căruia transferurile sunt finalizate în maximum 10 secunde.

Primele bănci românești care au oferit clienților acces la sistemul de plăti instant au fost Banca Transilvania și CEC Bank, în 2019. În același an, s-au alăturat Libra Internet Bank și BCR. În anul 2021, Vista Bank a devenit a cincea bancă ce oferă serviciul Plăți Instant, iar Patria Bank a fost consemnată drept cea de-a șasea bancă ce a aderat la sistem.

Raiffeisen Bank și BRD Groupe Societe Generale au completat lista pe 7 septembrie 2022 și respectiv 12 septembrie 2022. Acest nou serviciu al Transfond este parte componentă a Casei de Compensare Automată a plăților interbancare – SENT.

Transferuri de bani mai rapide pentru români

Plățile instant se fac oricând, adică 24 / 7, în orice zi din an, chiar și în cele nelucrătoare. Este cea mai rapidă plată interbancară în condiții de maximă siguranță. De menționat este faptul că banii transferaţi nu părăsesc sistemul bancar.

De subliniat este faptul că, pentru a se realiza o plată instant, atât cel ce realizează transferul, cât și destinatarul banilor, trebuie să dețină conturi la oricare bănci ce au aderat la sistemul special. Serviciile online sunt tot mai mult utilizate în general, iar timpul câștigat este un mare avantaj.

Vestea extinderii sistemului de plăți instant este una foarte bună inclusiv pentru industria de gambling online. Retragerile se vor face acum mai rapid, în condițiile utilizării de conturi de la băncile comerciale implicate în acest sistem. Poți afla mai multe detalii despre metodele de plată acceptate la operatorii licențiați ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) de pe Cazino Pe Net – cel mai nou portal pentru pasionații de jocuri de noroc.

Ce bănci de top 10 încă sunt așteptate să ofere plăți instant

Infrastructura de plăți instant poate fi utilizată așadar în prezent de clienții persoane fizice și juridice a 8 bănci din România, fiind așteptate să se alăture în viitor și alte bănci dintre cele încă 26 existente pe piață, în relația cu care transferurile interbancare durează de obicei câteva ore, în intervalul de timp operațional în zilele lucrătoare. Din top 10 bănci din țara noastră, încă nu oferă plăți instant ING Bank, UniCredit, Alpha Bank, OTP Bank şi Eximbank (ultima din urmă fiind chiar o bancă deținută de statul român).

Să transferi bani în câteva secunde era posibil în trecut doar între conturi bancare deschise la aceeași bancă din România. Acum, mobilitatea banilor este mult mai avansată, grație sistemului inovator de plăți instant al celor de la Transfond – societatea care procesează toate plăţile interbancare de retail non-card (sub 50.000 de lei) din România.

Taxele pentru transferuri de bani în lei depind de la o bancă la alta, pentru sume trimise / primite, în funcție de oferta comercială existentă pentru client. Tot mai multe bănci locale oferă clienților persoane fizice pachete de cont curent cu o mulțime de avantaje, inclusiv costuri zero de administrare, costuri zero pentru utilizarea cardurilor în orice fel și chiar costuri zero pentru plăți și încasări interbancare.

