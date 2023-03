Brico Depot a închis magazinele din Timișoara și Oradea în România și a concediat 150 de oameni

Retailerul britanic Kingfisher, operatorul lanțului Brico Depot, a vândut anul trecut în România în valoare de 285 de milioane de lire sterline, cu 7,8 % peste 2021, în termeni comparabili. Compania continuă însă să vândă în pierdere deși minusul este pe un trend descendent. Începând cu 1 ianuarie 2023, Brico Depôt a renunțat la două magazine din Timișoara și Oradea și a concediat 151 de oameni.

Kingfisher, liderul european pe pe piața de bricolaj, operatorul lanțului Brico Depot din România a închis începând cu 1 ianuarie 2023 magazinele sale din Timișoara ( comuna Giroc) și Oradea ( Strada Ogorului nr. 65.B), relocând toată activitatea în cele două magazine din oraș rămase, indică informațiile din raportul financiar al companiei.

Potrivit sursei citate, retailerul operează acum pe plan local 33 de magazine, față de 35 la 1 ianuarie 2022, iar numărul de angajați a scăzut cu 151 de persoane, până la 2.542 la 1 ianuarie 2023.

La nivel de grup, compania a deschis 101 noi magazine (inclusiv 77 de magazine în Marea Britanie, 10 în Irlanda, șapte în Franța, inclusiv cinci magazine Screwfix, și șapte în Polonia) și a închis un magazin în Marea Britanie și două în România.

Referitor la vânzări, compania continuă să raporteze creșteri de la an la an în România. Astfel, în anul financiar 2022, vânzările totale ale lanțului Brico Depôt au crescut cu 1,7%, până la 285 milioane de lire sterline, în ciuda includerii unei luni suplimentare de vânzări în perioada anterioară și a faptului că până în martie 2022 încă au existat restricții comerciale legate de Covid.

În termeni comparabili ( like for like), creșterea vânzărilor a fost de 7,8%, reflectând performanțele puternice de la an la an în sectoarele outdoor, suprafețe și decor și a categoriei de bucătării. Raportat la 2019, vânzările like for like ale compaie au crecsut cu 38%.

„România a înregistrat o creștere anuală puternică, trendul fiind puternic pozitiv și raportat la ultimii trei ani , datorită consolidării poziției în fața concurenței și a unor activități comerciale eficiente”, potrivit raportului financiar.

În ceea ce privește profitabilitatea din activitatea de bază, compania continuă să piardă bani în România, deși valorile sunt în scădere de la un an la altul. În 2022, creșterea profitului brut a fost parțial compensată de o creștere cu 7,1% a costurilor de exploatare, determinată în principal de cheltuielile cu personalul, cheltuielile de exploatare, inclusiv de creșterea costurile cu energia. Ca urmare, afacerea și-a redus pierderile aferente activității de comerț cu 1 milion de lire sterline (7,4%), ajungând la 10 milioane de lire sterline.

În exercițiul financiar 19/20, retailerul avea pierderi din activitatea comercială de 23 milioane de lire sterline. În termeni comparabili, excluzând pierderile înregistrate în luna ianuarie 2021, pierderile din activitatea de comerț a Brico Depôt România a crescut cu 6,8% de la an la an.

La nivel de grup, vânzările Kingfisher s-au cifrat la 13 miliarde de lire sterline, cu 2,1% sub nivelul anului trecut, în termeni comparabili. Profitul din activitățile de comerț ( retail profit) s-a cifrat la 923 milioane de lire sterline.

Pe piețele pe care activează, retailerul și-a adaptat formatele de magazine la noile cerințe ale consumatorilor, la fel cum și-a adaptat și oferta. Iar în România decizia vizează atragerea unei noi categorii de clienți- alte afaceri.

„În România avem planuri de adaptare a ghișeelor B2B din magazine pentru a extinde sprijinul pentru clienții comerciali mai mici”, potrivit companiei.

Potrivit site-ului companiei, Brico Depot are deja servicii pentru B2B, clienții având posibilitatea de a solicita o ofertă personalizată. De asemenea, pentru persoanele juridice există servicii dedicate precum consiliere comercială dedicată, rezervări de stocuri și gamă specializată precum și plata la termen pentru clienții cu garanții bancare.

Brico Depôt România, parte din grupul Kingfisher, a intrat pe piața din România în 2013, după achiziția lanțului de magazine Bricostore. În urma achiziției Praktiker din 2017, Brico Depôt devine al doilea jucător de pe piața DIY din România, cu 33 de magazine, scrie economica.net.

