Brigitte Sfăt vrea să păstreze numele soțului, după divorț: “Sunt la fel de bună ca Amalia Năstase”

Brigitte Sfăt vrea să păstreze numele soțului, după divorț, așa cum au procedat și celelalte foste soții ale lui Ilie Năstase.

„Încă nu am discutat cu Ilie despre divorț, chiar dacă am depus actele încă de pe 12 octombrie anul acesta. Ilie a aflat despre divorț din presă. Da, vreau să-mi păstrez numele lui, pentru că sunt la fel de bună ca Amalia Năstase și ca celelalte foste soții. Pe Ilie nu-l deranjează. Mi se pare normal să port numele celui cu care am fost ultima dată”, a declarat Brigitte, potrivit libertatea.ro.

